Tottenham x West Bromwich: onde assistir e escalações do jogo (07/02)

Abrindo a 23ª rodada do Campeonato Inglês neste domingo (07), Tottenham e West Bromwich se enfrentam às 09h, no New Tottenham Hotspur Stadium. Enquanto um segue brigando para retomar ao topo da tabela, o outro precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir.

Tottenham x West Bromwich: onde assistir ao vivo?

A partida do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 09h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Tottenham x West Bromwich

José Mourinho tem baixas importantes em seu plantel. Harry Kane, Reguilon, Giovani Lo Celso e Dele estão todos indisponíveis por lesão.

Possível Tottenham: Lloris; Alderweireld, Davies, Dier, Aurier; Sissoko, Hojbjerg, Bergwijn, Ndombele; Bale, Son.

Para a equipe visitante, os recém-contratados Ainsley Maitland-Niles e Okay Yokuslu podem estrear neste domingo com a camisa do West Bromwich. Já Grady Diangana, em recuperação, permanece como dúvida.

Possível Bromwich: Johnstone; Ajayi, Bartley, O’shea, Townsend; Robinson, Furlong, Phillips, Livermore, Snodgrass, Diagne; Pereira.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no meio da semana pelo Campeonato Inglês na vigésima terceira rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Aston Villa 1 x 0 Arsenal

Burnley 1 x 1 Brighton

Newcastle 3 x 2 Southampton

Fulham 0 x 0 West Ham

Manchester United 3 x 3 Everton

Wolves x Leicester – 11h

Liverpool x Manchester City – 13h30

Sheffield United x Chelsea – 16h15

Leeds x Crystal Palace – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Depois de liderar o Campeonato Inglês por diversas rodadas, o Tottenham agora aparece em 9ª posição com trinta e três pontos. Assim, buscando retomar para a ponta, precisa somar pontos e torcer para seus adversários tropeçarem na rodada. Por fim, enfrenta o Wolfsberg na segunda fase da Liga Europa.

Por outro lado, o West Bromwich não realiza uma boa temporada. Em 19ª posição com doze pontos, o time visitante precisa vencer para escapar da zona de rebaixamento. Dessa maneira, venceu dois jogos, empatou seis e perdeu catorze.