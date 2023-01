Equipes disputam partida atrasada do Campeonato Inglês nesta quarta-feira, com transmissão somente no streaming

Transmissão do Crystal Palace x jogo do Manchester United hoje (18/01/23)

Em partida atrasada da sétima rodada do Campeonato Inglês, o jogo do Manchester United hoje vai ser contra o Crystal Palace nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília) no Selhurst Park Stadium. Com transmissão ao vivo no streaming, saiba onde assistir ao duelo de hoje no futebol inglês.

Onde assistir jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United hoje vai passar no STAR+ às 17h, horário de Brasília.

Sem qualquer transmissão na TV, a partida nesta quarta-feira entre Manchester United e Crystal Palace será exibida ao vivo para todos os estados do Brasil através da plataforma Star +, da Disney.

Somente para assinantes, o torcedor deve ser membro do serviço para acompanhar a partida nesta quarta. Dá para assistir tanto no aplicativo (celular, tablet ou TV) como no site.

Para se tornar assinante, dá para acessar o portal e encontrar o melhor pacote ao seu bolso.

Adversário do Manchester United na Liga Europa

O Manchester United vai enfrentar o Barcelona na segunda fase da Liga Europa pela temporada. O sorteio da UEFA foi quem definiu cada um dos confrontos.

O time inglês disputou a fase de grupos e garantiu a segunda posição, consequentemente a vaga na segunda fase. Já o Barcelona veio da Champions depois que ficou na terceira posição.

A segunda fase (ou playoffs) serão disputados em ida e volta. O primeiro confronto entre Manchester United e Barcelona está marcado para quinta-feira, 16 de fevereiro. A volta vai ser em 23 de fevereiro.

