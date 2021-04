West Ham x Leicester: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (11/04)

West Ham e Leicester se enfrentam neste domingo (11), no Estádio Olímpico de Londres, a partir das 10h05(horário de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

West Ham x Leicester: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do West Ham aparece em 6ª posição com cinquenta e dois pontos. Com bom desempenho nas últimas partidas, a equipe londrina segue vive na parte de cima da tabela, brigando por uma vaga em competições internacionais na próxima temporada. Se vencer hoje, pula duas posições, desbancando Chelsea e Liverpool. Então, no elenco, Declan Rice, Michail Antonio, Randolph, Ogbonna, Ryan Fredericks e Yarmolenko são desfalques.

Enquanto isso, o Leicester está em terceiro lugar com cinquenta e seis. Contabilizando dezessete vitórias, os lobos precisam vencer hoje e torcer por um tropeço do United para diminuir para um ponto a diferença com o adversário da tabela. Por fim, não pode contar com Söyüncü, Harvey Barnes e James Justin estão fora.

Possíveis escalações de West Ham x Leicester

Possível West Ham: Fabianski; Coufal, Diop, Dawson, Cresswell; Noble, Soucek; Pablo, Lingard, Bowen; Masuaku.

Possível Leicester: Schmeichel; Amartey, Fofana, Evans; Albrighton, Tielemans, Castagne, Ndidi, Pérez; Iheanacho, Vardy.

Últimos jogos

O Leicester enfrentou o Manchester City no último sábado (03) pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Em 2 a 0, o elenco de Guardiola garantiu os três pontos.

Do outro lado, o West Ham venceu em 3 a 2 os Wolves na segunda-feira (05) fora de casa.

