Wolves x Arsenal: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (02/02)

Wolves e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (02), às 15h, no Molineux Stadium, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Ocupando o meio da tabela, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Wolves x Arsenal: onde assistir ao vivo?

A partida do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN às 15h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Wolves x Arsenal

Ao time do Wolves, os jogadores Jonny, Rayan, Marçal e Raúl Jiménez são desfalques ao técnico Nuno

Possível Wolves: Patricio; Semedo, Coady, Kilman, Boly; João Moutinho, Dendoncker, Hoever; Podence, Pedro Neto; Willian José.

Depois de ficar dois jogos fora por problemas familiares, Aubameyang está de volta aos treinos com o grupo, juntamente com Ceballos, Saka e Pablo Marí, recuperados de lesões na panturrilha. Por outro lado, Mat Ryan e Tierney seguem indisponíveis.

Possível Arsenal: Leno; Holding, David Luiz, Soares, Bellerín; Partey, Xhaka, Martinelli, Rowe; Lacazette, Pepé.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no meio da semana pelo Campeonato Inglês na vigésima segunda rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Sheffield United x West Bromwich – 15h

Manchester United x Southampton – 17h15

Newcastle x Crystal Palace – 17h15

Burnley x Manchester City – Quarta-feira – 15h

Fulham x Leicester – Quarta-feira – 15h

Leeds x Everton – Quarta-feira – 16h30

Aston Villa x West Ham – Quarta-feira – 17h15

Liverpool x Brighton – Quarta-feira – 17h15

Tottenham x Chelsea – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe dos Lobos está em 14º lugar com vinte e três pontos. Se ganhar o jogo desta terça, pula apenas uma posição na tabela. Entretanto, precisa torcer também por um tropeço do rival Crystal Palace. Ademais, possui seis vitórias, cinco empates e dez derrotas.

Enquanto isso, o Arsenal aparece em 10ª posição com trinta e um pontos. Depois de um péssimo início na temporada, a equipe comandada por Arteta conseguiu se recuperar, tendo como principal objetivo chegar até as primeiras posições. Por fim, vai enfrentar o Benfica na segunda fase da Liga Europa.