Wolves x Leicester: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (07/02)

Wolves e Leicester se enfrentam neste domingo (07), às 11h, no Molineux Stadium, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Buscando a liderança, a equipe visitante tem a chance de empatar na vice-liderança com o Manchester United. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Wolves x Leicester: onde assistir ao vivo?

A partida do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 11h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Wolves x Leicester

Raul Jiménez segue sendo baixa no plantel dos Lobos. Além disso Jonny, Rayan e Marçal também não aparecem na lista de titulares dos anfitriões para este domingo.

Possível Wolves: Patricio; Semedo, Coady, Kilman, Boly; João Moutinho, Neves; Traoré, Podence, Pedro Neto; Willian José.

O time do Leicester pode contar novamente com Vardy, peça fundamental no ataque. Em entrevista coletiva, o técnico Brendan Rodgers confirmou a informação. Já Wilfred Ndidi será avaliado antes da partida.

Possível Leicester: Schmeichel; Söyüncü, Justin, Pereira, Evans; Tielemans, Choudhury; Pérez, Maddison, Barnes; Iheanacho.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no meio da semana pelo Campeonato Inglês na vigésima terceira rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Aston Villa 1 x 0 Arsenal

Burnley 1 x 1 Brighton

Newcastle 3 x 2 Southampton

Fulham 0 x 0 West Ham

Manchester United 3 x 3 Everton

Tottenham x West Bromwich – 09h

Liverpool x Manchester City – 13h30

Sheffield United x Chelsea – 16h15

Leeds x Crystal Palace – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 14º lugar com vinte e seis pontos, o Wolves entra em campo neste domingo com o propósito de somar pontos para, assim, se afastar o máximo possível da zona de rebaixamento. Dessa maneira, venceu sete jogos, empatou cinco e perdeu dez.

Enquanto isso, o Leicester segue em busca da liderança. Em terceiro lugar com quarenta e dois pontos, o time visitante tem a chance de empatar na pontuação com o vice United, com quarenta e cinco. Ao todo, tem treze vitórias, três empates e seis derrotas. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, joga contra o Slavia Praga.