Wolves x Southampton: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Wolves e Southampton se enfrentam nesta segunda (23), às 17h, pela nona rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, no Molineux Stadium. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Com a vitória para os visitantes, a equipe avança para a terceira posição, desbancando o Chelsea, atingindo dezenove pontos. Por outro lado, os lobos querem a recuperação no campeonato, com o objetivo de subir na tabela.

Wolves x Southampton: onde assistir?

O jogo entre Wolves e Southampton tem transmissão do canal ESPN Brasil, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 12º lugar, o Wolverhampton possui treze pontos. Dessa maneira, conquistou quatro triunfos, um empate e perdeu três vezes. Contudo, se vencer, vai para dezesseis, chegando perto da quinta, sexta e sétima colocação.

Por outro lado, o Southampton, apesar de não estar entre as primeiras colocações, apresenta um bom desempenho em campo. Em 5º lugar, com dezesseis pontos, possui três vitórias, um empate e duas derrotas. Caso vença, fica em terceiro lugar, salvo dezenove pontos.

Possíveis escalações de Wolves x Southampton

Aos anfitriões, a dúvida fica em Conor Coady, depois de retornar da jornada com a Inglaterra. Ademais, a equipe do Wolves não possui muitas baixas.

Provável Wolves: Rui Patrício; Boly, Coady, Kilman; Semedo, Moutinho (Dendoncker), Rúben Neves e Ait-Nouri; Podence, Jiménez, Pedro Neto.

Entretanto, para o Southampton, Mohamed Salisu e Danny Ings não jogam. James Ward-Prowse deve retornar ao time depois de se recuperar de lesão, segundo o site Sky Sports.

Provável Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Djenepo; Walcott, Adams.

Confira todos os jogos da rodada do Inglês

Newcastle 0 x 2 Chelsea

Aston Villa 1 x 2 Brighton

Tottenham 2 x 0 Manchester City

Manchester United 1 x 0 West Bromwich

Fullham 2 x 3 Everton

Sheffield United 0 x 1 West Ham

Leeds 0 x 0 Arsenal

Liverpool 3 x 0 Leicester City

Burnley x Crystal Palace – 14h30 – ESPN BRASIL