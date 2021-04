Wolves x West Ham: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês – 05/04

Wolves e West Ham se enfrentam nesta segunda-feira (05) a partir das 16h15 (horário de Brasília), no Molineux Stadium, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Wolves x West Ham: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

Como chegam as equipes para a partida?

Os Wolves aparecem na 14ª posição contabilizando trinta e cinco pontos. Dessa maneira, precisam do resultado em seu favor no confronto desta segunda para terminar a rodada longe da zona de rebaixamento e, assim, continuar subindo na tabela. Em seu plantel de jogadores, não pode contar com Raul Jimenez e Podence, enquanto Rui Patricio retorna ao time principal.

Enquanto isso, o West Ham está em 7º com quarenta e nove, ou seja, vivo na briga para conquistar uma vaga em competições para a próxima temporada. Ao todo, venceu catorze jogos, empatou sete e perdeu oito. No jogo de hoje, por fim, não tem Ogbonna e Yarmolenko, enquanto Darren Randolph e Pablo Fornals são dúvidas.

Possíveis escalações

Possível Wolves: Patricio; Boly, Coady, Saiss; Semedo, João Moutinho, Neves, Castro; Traoré, Pedro Neto; Willian José.

Possível West Ham: Fabianski; Coufal, Diop, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek, Benrahma, Lingard, Bowen; Michail.

