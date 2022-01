Primeira rodada do Paulistão 2022: jogos, horários e onde assistir

A temporada dos Estaduais está prestes a começar. O Campeonato Paulista, o mais disputado, tem início no próximo domingo, 23 de janeiro. Dezesseis equipes foram divididas em quatro grupos onde disputam a classificação até o mata-mata. Dessa maneira, confira a programação completa da primeira rodada do Paulistão em 2022.

Primeira rodada do Paulistão em 2022

Oito jogos serão disputados na primeira rodada do Campeonato Paulista em 2022. Dito isto, todas as dezesseis equipes vão entrar em campo para concorrer aos três pontos da vitória para começar a temporada com o pé direito.

Com 12 rodadas, o campeonato segue com a fase de grupos até o final de março, enquanto a fase eliminatória tem início programado para 23 de março, seguindo até 3 de abril com a decisão entre os finalistas. Além disso, o calendário pode sofrer alterações por conta do Mundial da FIFA no final do ano.

Confira a seguir todos os jogos da primeira rodada do Paulistão.

Terça-feira (25/01):

Botafogo-SP x Santo André – 19h

Corinthians x Ferroviária – 21h

Quarta-feira (26/01):

Água Santa x São Bernardo – 15h

Inter de Limeira x Santos – 19h

Ituano x Grêmio Novorizontino – 19h

Palmeiras x Ponte Preta – 21h35

Quinta-feira (27/01):

Mirassol x RB Bragantino – 20h

Guarani x São Paulo – 21h30

Onde assistir ao Paulistão 2022?

A emissora Record TV, pela TV aberta, e os serviços de streaming Play Plus, HBO MAX, TV Paulistão Play, Youtube do Paulistão, Estádio TNT e Premiere são os responsáveis pelas transmissões do Campeonato Paulista em 2022.

Pela televisão aberta, o torcedor pode acompanhar um jogo por rodada na Record, aos fins de semana e terças e quartas, seguindo o calendário e a escolha da emissora.

Outras opções para quem prefere acompanhar no online são os aplicativos Play Plus, HBO MAX, TV Paulistão Play, Estádio TNT e Premiere, todos por assinatura. Por fim, o Youtube do Paulistão também vai transmitir jogos ao vivo e de graça.

Estreia do Corinthians no Paulistão 2022

O Corinthians entra em campo na terça-feira, 25 de janeiro de 2022, contra a Ferroviária pela primeira rodada do Campeonato Paulista jogando na Neo Química Arena, a partir das 21h (Horário de Brasília).

O elenco alvinegro integra o grupo A com Água Santa, Guarani e Inter de Limeira, onde os dois primeiros colocados avançam para as quartas de final em busca do tão sonhado título na temporada de 2022.

Sob o comando do técnico Sylvinho, o time alvinegro espera contar com todos os seus jogadores disponíveis no plantel. No entanto, Gabriel Mosquito sentiu dores e pode não jogar na próxima terça, de acordo com informações do portal GE.

Possível escalação do Corinthians contra a Ferroviária:

Cássio, Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton; Cantillo, Giuliano, Renato Augusto; Willian, Mantuan, Róger Guedes.

Como funciona o Campeonato Paulista?

Dezesseis times das mais diferentes regiões do estado são divididos em grupos de quatro, onde Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos são cabeças de chave no sorteio que define os confrontos.

A fase de grupos é disputa em turno único e em sistema de pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos, empate 1 e a derrota nenhum. Cada equipe enfrenta todos os adversários dos outros grupos por 12 rodadas, enquanto as do mesmo grupo não. Por fim, as duas equipes melhores colocadas avançam às quartas, disputada em mata-mata.

Quartas e semifinais acontecem em jogo único, com o mando de campo do melhor colocado. Já a final vai acontecer no sistema de ida e volta. Ao fim do torneio, as duas últimas equipes na classificação geral serão rebaixadas para a Série A2 do Paulista.

Confira os grupos do Paulistão.

GRUPO A: Corinthians, Água Santa, Guarani e Inter de Limeira

GRUPO B: São Paulo, São Bernardo, Novorizontino e Ferroviária

GRUPO C: Palmeiras, Botafogo-SP, Ituano e Mirassol

GRUPO D: Santos, Santo André, Ponte Preta e Red Bull Bragantino

