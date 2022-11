Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 será na segunda, dia 28

A Seleção Brasileira estreou com vitória diante da Sérvia na Copa do Mundo do Catar na quinta-feira, 24/11. Com o resultado em 2 a 0, o elenco só volta a jogar na próxima semana, pela segunda rodada do grupo G. Com transmissão de graça na TV aberta, saiba que dia é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022.

O próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo vai ser contra a Suíça, na segunda-feira, 28 de novembro, pela segunda rodada do grupo G no Catar. A bola vai rolar às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974.

O confronto é apenas o segundo compromisso do Brasil no Mundial, que busca trazer para casa o hexacampeonato em Copas do Mundo. Se vencer o jogo contra os suíços, o elenco canarinho estará praticamente classificado para as oitavas de final.

Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Brasil e Suíça se enfrentaram também na fase de grupos, na rodada de estreia na Arena Rostov. Por 1 a 1, os gols foram de Coutinho e Zuber, no primeiro e segundo tempo respectivamente. O resultado deu aos elencos apenas um ponto cada, mas o Brasil ainda avançou na primeira posição do grupo.

A escalação de Neymar ainda é uma dúvida.

Brasil x Suíça

Data: Segunda-feira, 28/11

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

Onde assistir: Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay, portal GE e canal do Casimiro na Twitch/Youtube

Seleção Brasileira estreia com vitória contra a Sérvia

A estreia da Seleção Canarinho foi gloriosa na Copa do Mundo do Catar. Por 2 a 0, dois de Richarlison, o elenco garantiu-se na liderança do grupo G com 3 pontos, deixando a Suíça para trás.

A partida foi total do Brasil. No primeiro tempo, o time comandado por Tite foi superior logo de cara, enquanto a Sérvia pouco conseguiu criar em campo. As melhores chances saíram dos pés de Raphinha, Vini Junior e Lucas Paquetá, além de Neymar.

No finalzinho da partida, aos 34 minutos, Rapinha teve uma das melhores oportunidades ao chutar em cima do goleiro sérvio. Já Mladenovic quase fez o gol da vitória, mas mandou de cabeça para fora.

Pelo segundo tempo novamente Raphinha quase abriu o placar ao ficar cara a cara com o alto goleiro. Porém, também desperdiçou. O gol só veio aos 16 minutos com Richarlison livre na área. Mais tarde, aos 27, o Pombo ampliou o placar em lindo voleio.

O jogo seguiu com pressão dos brasileiros, que buscaram aumentar o placar de qualquer maneira. A Sérvia pouco apresentou perigo aos adversários, mesmo com o seu principal jogador, Vlahovic, em campo. Já Neymar, próximo dos 40, teve de deixar o gramado chorando após sentir o tornozelo direito.

Assista ao segundo gol de Richarlison.

Nota 97 no Metacritic esse gol do Richarlison, o maior que nós temos! 🇧🇷 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9Hc49Q54Go — BCharts (@bchartsnet) November 24, 2022

Histórico de Brasil x Suíça

Em toda a história do futebol, as seleções de Brasil e Suíça se enfrentaram em nove oportunidades, com vantagem para a Seleção Brasileira em três triunfos, quatro empates e apenas duas vitórias aos suíços, de acordo com dados do portal O Gol.

A última vez que Brasil e Suíça se enfrentaram aconteceu em 2018, na Copa do Mundo da Rússia. Por 1 a 1, os elencos somaram apenas um ponto cada após os gols de Philippe Coutinho e Zuber,

Diferente de 2018, ambas as seleções estão mais maduras, mas com alguns dos mesmos jogadores. Neymar, por exemplo, está mais velho e experiente. Já o goleiro Sommer e Shaqiri também estarão presentes.

Relembre os melhores momentos do último jogo entre Brasil e Suíça.



Onde assistir aos jogos do Brasil na Copa do Catar?

O torcedor brasileiro pode assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo nos canais Globo e SporTV, enquanto as plataformas GloboPlay, portal GE, FIFA+ e o canal do Casimiro transmitem de graça nos dispositivos móveis.

A Globo comprou os direitos de transmissão do campeonato da FIFA. Ela é a única que pode passar os embates na TV aberta e fechada, além da retransmissão de todos os jogos no GloboPlay de graça e portal GE.

O torcedor também pode acompanhar tudo de perto no FIFA+, plataforma da entidade 100% gratuita, assim como o canal do Casimiro no Youtube e na Twitch, plataforma de vídeos.

É só sintonizar o canal e você não paga nada por isso.

