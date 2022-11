Copa do Mundo 2022: quem é o capitão da seleção brasileira?

Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, o zagueiro Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira. O nome escolhido pelo técnico Tite não é bem uma novidade, já que o jogador esteve na liderança do time na Copa de 2014. No Mundial da Rússia, o jogador revezou a braçadeira com Marcelo e Miranda.

Por que Thiago Silva foi escolhido para ser o capitão da Seleção Brasileira?

Embora nos últimos anos Tite tenha feito um rodízio do título de capitão, segundo apuração do Uol Esporte do final de outubro, neste torneio, apenas um nome deve carregar a braçadeira durante os jogos. O critério de escolha do técnico para definir o capitão teria sido baseado na idade do atleta e em seu tempo de seleção. O zagueiro escolhido tem 38 anos e participa de sua quarta Copa com a amarelinha.

Havia também especulação em torno de Daniel Alves, o mais velho da equipe com 39 anos e que já jogou o torneio três vezes. Contudo, o atleta não deve ser titular absoluto de Tite em 2022, por conta de seu histórico de partidas antes da Copa e condicionamento físico.

Na Copa da Rússia, três nomes usaram a braçadeira; foram eles: Marcelo, Thiago Silva e Miranda. Após a derrota do Brasil no Mundial de 2018, a faixa de capitão passou por outros, mas o jogador que mais a usou foi Daniel Alves.

Na Copa América, em 2019, o lateral foi quem assumiu o posto de líder e levantou o troféu na final. Já no torneio da América Latina em 2021, Tite escolheu Thiago Silva, Marquinhos e Casemiro para revezar a faixa.

Quem é Thiago Silva?

Thiago Silva foi recompensado por suas melhores atuações nesta temporada pelo Chelsea com uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022.

Quando Thiago Silva chegou ao Chelsea há dois anos e meio, um dos objetivos que ele estabeleceu para si mesmo era jogar pelo Brasil na Copa do Mundo de 2022. Na época, essa intenção foi recebida com alguma reserva silenciosa e até um pouco de ceticismo, com Silva já chegando aos 36 anos na época.

Bem, ele tem 38 anos agora, mas ainda é um dos primeiros nomes nas fichas do Chelsea e do Brasil - e capitão do último também.

Os cinco vezes campeões mundiais são os favoritos de muitas pessoas para levar a coroa este ano - Silva pode levar seu país à glória no que provavelmente será o último torneio que ele jogará? Vamos descobrir.

Qual a escalação do Brasil para o jogo Brasil x Sérvia?

Tite deve escalar um time inédito na estreia da Copa do Mundo. De acordo com apuração do GE, a formação dos jogadores foi testada na segunda-feira em um treino fechado.

Com isso, quem deve entrar em campo com Alisson no gol, Thiago Silva e Marquinhos como zagueiros, Danilo e Alex Sandro nas laterais, Casemiro e Lucas Paquetá no meio de campo e Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior no ataque.

As maiores dúvidas eram a respeito da escalação de Paquetá e Vini Jr, que foram confirmadas. Para a entrada do meio campista, no entanto, Fred perdeu lugar no time titular e vai começar a partida no banco.

Capitães históricos para o Brasil

De acordo com O Globo, o primeiro capitão do Brasil em Copas foi Preguinho, multi-atleta, que atuava no Fluminense na época. O jogador assumiu a braçadeira em 1930, no torneio do Uruguai, onde marcou o primeiro gol da seleção. Preguinho atuou em diversas modalidades esportivas, como basquete, natação, polo aquático e hockey.

Mas foi no futebol profissional que fez história como por ter usado a faixa no braço direito pela primeira vez no Mundial. Outros nomes também viraram símbolos da seleção como capitães, principalmente aqueles que levantaram as taças do tetra e do penta.

Dunga - 1994 | capitão da seleção brasileira

O volante Dunga ficou marcado na história do Brasil, o capitão em 1994 levantou a taça que marcou o tetra da seleção brasileira no Mundial sediado nos Estados Unidos. Segundo informações do Museu do Futebol, a Copa de 94 foi a redenção do meio campista.

Dunga teve uma atuação fraca em 1990, mas quatro anos depois assumiu a braçadeira e ajudou a conduzir o time à sua quarta vitória no torneio, após 24 anos do último título mundial. A partida final foi entre Brasil e Itália e a comemoração veio após uma vitória por 3x2 nos pênaltis.

Além de Dunga, a seleção base era formada por: Taffarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos, Leonardo, Mauro Silva, Zinho, Raí, Bebeto e Romário.

Cafu - 2002 | capitão da seleção brasileira

Outro capitão que fez história na Seleção foi Cafu, o lateral direito que liderou o time na conquista do penta em 2002. No entanto, a decisão de colocar a faixa no braço do camisa 2 veio apenas um dia antes da estreia do Brasil na Copa. Segundo reportagem da GauchaZH, o técnico da época, Felipão, já tinha escolhido o volante Emerson como líder do time no torneio. Mas o atleta se machucou na véspera do jogo contra a Turquia e teve que ser substituído.

Para sua posição, o nome escalado foi o de Ricardinho, meia do Corinthians. Felipão queria que Roque Júnior vestisse a faixa de capitão. Mas ao consultar o elenco, Cafu foi o jogador mais citado para ocupar a posição. Após o lateral e Emerson terem uma longa conversa, de cerca de 40 minutos, Cafu estreou com a braçadeira e usou a peça até a final da Copa. O Brasil foi campeão do torneio vencendo a Alemanha por 2x0.

