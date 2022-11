Neymar machucou? Saiba por que o atacante saiu do jogo

A estreia do Brasil da Copa Mundo 2022 no Catar contra a Sérvia terminou em 2x0 para a seleção brasileira. Mas a comemoração não foi geral, já que Neymar machucou no segundo tempo do jogo. O atacante saiu do campo chorando após sentir dor no tornozelo direito, que já deu muito trabalho para o jogador.

O que aconteceu com Neymar?

O brasileiro Neymar saiu de campo após ficar um tempo caído no gramado, durante jogo do Brasil x Sérvia. O atacante foi substituído pelo Antony e sentou no banco dos reservas, onde recebeu atendimento e colocou uma uma bolsa de gelo entorno do tornozelo direito.

Neymar torceu o tornozelo esquerdo, mas não há informação de qual é a gravidade do problema. O próximo jogo é na segunda-feira, 28, contra a Suíça, e a presença do atacante é uma dúvida.

Os problemas de lesão de Neymar já acontecem há algum tempo. As duas primeiras foram graves, pois ele sofreu fraturas no metatarso do pé direito; o primeiro em fevereiro de 2018, apenas seis meses depois de chegar a Paris, encerrou sua temporada (faltou 16 jogos no total), enquanto o segundo, em janeiro de 2019, o viu perder mais 19 jogos, recuperando-se para jogar uma parte nas últimas três semanas da campanha.

Há um ano, Neymar machucou o tornozelo esquerdo, perdendo cinco semanas e cinco jogos. Ele ficou fora de ação por dois meses e nove partidas quando machucou a virilha em fevereiro de 2021 e, antes disso, havia rompido os ligamentos do tornozelo direito jogando pelo Brasil, o que o manteve afastado por três meses (junho a setembro de 2019).

Em dezembro do ano passado, Neymar viajou para Doha, no Catar, para reabilitar sua lesão no tornozelo esquerdo na clínica Aspetar. Foi a sexta vez nos últimos quatro anos que ele sofre uma lesão que exigiu tratamento e atenção especializada e o manteve afastado por várias semanas.

Câmera exclusiva da Globo mostra Neymar com a camisa no rosto, sendo atendido no tornozelo direito. Será que preocupa? 🇧🇷 2 x 0 🇷🇸#genacopa pic.twitter.com/isgfVJk4kT — ge (@geglobo) November 24, 2022

Escalação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022

A seleção brasileira está escalada pelo técnico Tite para a estreia da Copa do Mundo, contra a Sérvia, com Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro e Paquetá; Raphinha, Neymar, Richarlison e Vinicius Junior.

Substituições:

Lucas Paquetá >> Fred

Raphinha >> Gabriel Martinelli

Vini Jr. >> Rodrygo

Neymar >> Antony

Richarlison >> Gabriel Jesus