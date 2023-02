Saiba qual vai ser o próximo jogo do Flamengo. Foto: Reprodução Paula Reis / CRF

Elenco volta a jogar na semana que vem pela semifinal do Mundial de Clubes; saiba quando vai ser a partida e quem será o adversário

Próximo jogo do Flamengo vai ser no Mundial de Clubes 2023

Depois de vencer o Boavista no Campeonato Carioca, o Flamengo vai embarcar para o Marrocos para dar início em sua preparação para o Mundial de Clubes da FIFA. O elenco estreia contar o vencedor do duelo entre Al Hilal ou Wydad Casablanca na semifinal. Saiba quando vai ser o próximo jogo do Flamengo e todos os detalhes.

Data do próximo jogo do Flamengo

O Flamengo entra em campo na próxima terça-feira, 7 de fevereiro, às 16h (Horário de Brasília) contra o vencedor do jogo entre Al Hilal ou Wydad Casablanca na semifinal do Mundial de Clubes.

O elenco dá uma pausa no Campeonato Carioca para disputar a competição da FIFA no mês de fevereiro. Campeão da Libertadores, o elenco rubro-negro conquistou a classificação para o torneio ao representar a América do Sul ao lado de outros seis participantes.

Flamengo x Al Hilal ou Wydad Casablanca - Semifinal do Mundial de Clubes

Data: Terça-feira, 07/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio de Tanger, no Marrocos

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+ e Cazé TV

Quando é a viagem do Flamengo?

O elenco carioca embarca para o Marrocos na noite de quinta-feira, 2 de fevereiro, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

A delegação deve chegar na manhã de sexta-feira em Casablanca, e seguir para a cidade de Rabat, onde ficará concentrado até estrear na competição, conforme o Lance apurou.

A torcida deve estar presente no aeroporto para se despedir dos jogadores e desejar boa sorte. Nas redes sociais, flamenguistas se organizam para comparecer ao local com bandeiras, camisetas do time e muita festa.

🔴⚫✈️🇲🇦 𝗔𝗘𝗥𝗢𝗙𝗟𝗔 𝗣𝗘𝗟𝗢 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗩𝗢 Quinta-feira(02/02), o último ato de apoio antes do mundial • Concentração torcida: BRT Fundão, a partir de 18h30 • Embarque do time: Terminal de Cargas do Galeão, às 20h ➔ Levar sinalizador — 𝗗𝗜𝗩𝗨𝗟𝗚𝗨𝗘𝗠 pic.twitter.com/IvCvJgbbI4 — AeroFla (@Aero_Fla) January 27, 2023

Agenda do time carioca em Marrocos

Ao chegar no Marrocos, a delegação brasileira deve seguir para Rabat, onde ficará concentrada para se preparar para o seu primeiro compromisso no Mundial de Clubes da FIFA.

Se vencer o duelo, avança para a final da edição, podendo enfrentar até mesmo o Real Madrid. Se perder, aí o time carioca vai para a disputa do terceiro lugar.

SEMIFINAL:

Flamengo x Al Hilal ou Wydad Casablanca

Data: Terça-feira, 07/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Ibn Batouta, em Tanger

DISPUTA DO 3º LUGAR (Se disputar):

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Data: Sábado, 11/02 às 12h30 (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat

FINAL (Se disputar):

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Data: Sábado, 11/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat

Quem não vai jogar o Mundial?

O técnico Vitor Pereira não divulgou a lista de relacionados para o Mundial de Clubes da FIFA em Marrocos. O clube tem até o dia 5 de fevereiro para enviar para a entidade os 23 nomes dos jogadores convocados.

Porém, dá para saber que o técnico português vai levar os seus principais jogadores como Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Pedro.

No meio do caminho, o time perdeu João Gomes, que se transferiu para o Wolves, na Inglaterra. Já Bruno Henrique e Victor Hugo estão lesionados e por isso não podem jogar. Ainda não é possível saber saber se eles vão viajar com o grupo para o Marrocos.

Provável escalação do Flamengo no Mundial: Santos; Ayrton Lucas, Léo Pereira, David Luiz, Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

