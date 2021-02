PSG vence Caen e avança na Copa da França, mas Neymar sai lesionado

O PSG venceu o Caen por 1 a 0 nesta quarta-feira (10) no Stade Michel d’Ornano pela Copa da França. Com gol de Kean e Neymar saindo de campo antes de ser substituído, a equipe parisiense garantiu a classificação para a próxima fase da competição. Então, saiba como foi a partida.

Caen e PSG pela Copa da França

A equipe do Caen começou melhor no primeiro tempo, com as melhores oportunidades de gol e pressionando a defesa do Paris. Aos 13 minutos, Pi chutou de fora da área e fez o goleiro Rico trabalhar em boa defesa. Três minutos depois, Paredes cobrou falta mas mandou na mão do goleiro Pean.

Na metade da etapa até o apito final, o PSG tornou-se o melhor em campo apresentando boas chances. Neymar conseguiu chegar bem aos 25, mas a defesa afastou. Sarabia, aos 29, também chegou bem mas parou no goleiro. O brasileiro tentou mais duas vezes, além de cabeceio de Draxler, mas o time parisiense não conseguiu abrir o placar.

Na segunda etapa, o time de Mauricio Pochettino voltou melhor, ditando o ritmo de jogo e mostrando bom lado ofensivo. Aos 3 minutos, com assistência de Neymar, o atacante Kean mandou para o fundo das redes do goleiro Péan. Três minutos depois, Kean novamente assustou a defesa rival, mandando a bola nas mãos do guarda-redes.

Até que, aos 10 minutos, Neymar sofre falta de Yago e fica no chão esperando atendimento. O brasileiro saiu antes mesmo de ser substituído por Mbappe. Aos 18, Draxler acertou o gol de cabeça, mas o impedimento foi marcado ao PSG.

Dessa maneira, a equipe do PSG seguiu melhor na partida até o apito final, com boas chances de ampliar, mas sem sucesso. Assim, com 1 a 0, o time visitante venceu e ganhou a vaga para a próxima fase.

Escalações:

Caen: Péan; Weber, Vandermersch, Beka Beka; Yago, Lepenant, Pi, Fouda; Gioacchini, Traoré, Bammou.

PSG: Rico; Bakker, Diallo, Kehrer, Florenzi; Pereira, Paredes, Sarabia; Kean, Draxler, Neymar.

Neymar sai machucado e preocupa PSG

Aos 10 minutos de jogo, Neymar recebeu entrada dura de Yago e ficou no chão esperando atendimento. O árbitro então paralisou o jogo, mas não deu cartão ao rival. Minutos depois, o brasileiro saiu de campo antes mesmo de ser substituído por Mbappé, o que deixou torcedores incomodados e na dúvida sobre o ocorrido.

Ainda não se sabe o que realmente aconteceu. O clube deve se posicionar sobre Neymar nos próximos dias, já que o PSG joga a Champions League na próxima quarta-feira. Assista o momento da lesão.

Próximo compromisso de Caen e PSG

Pela 25ª rodada do Campeonato Francês, o PSG, equipe de Neymar, recebe o Nice no sábado (13), no Parc des Princes, às 13h. Enquanto isso, o Caen enfrenta o Niort também no sábado às 15h (Horário de Brasília).

