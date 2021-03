PSG x Lille: onde assistir ao jogo das oitavas da Copa da França (17/03)

PSG e Lille se enfrentam nesta quarta-feira (17) a partir das 13h45 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa da França. Em partida única, quem vencer está classificado para a próxima fase da competição. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

PSG x Lille: onde vai passar o jogo da Copa da França?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para a partida?

Em segundo lugar do Campeonato Francês está o PSG com sessenta pontos. Brigando com o adversário de hoje para adquirir a liderança, a equipe comandada por Pochettino tem apresentado muita dificuldade nas últimas rodadas, além de perder pontos. Então, no confronto de hoje, o treinador não tem disponível Neymar, Bernat e Sarabia.

Enquanto isso, o Lille é o líder da temporada com vantagem de três pontos sob o Paris. Dessa maneira, venceu dezoito jogos, empatou nove e perdeu dois. Diferente do rival, o clube visitante não possui nenhum desfalque em seu plantel.

Possíveis escalações de PSG x Lille

Possível PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappe, Icardi.

Possível Lille: Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Luiz Araújo, Xeka, Renato Sanches, Bamba; Ikoné, David.

Neymar fora da partida na Copa da França

Para o jogo decisivo desta quarta, Pochettino não tem em seu plantel Neymar, já que segue em recuperação por conta de uma lesão no adutor esquerdo. Agora, o treinador espera contar com o brasileiro no jogo do próximo domingo (21) contra o Lyon no Campeonato Francês.

