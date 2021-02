PSV x Ajax: saiba onde assistir ao jogo do Campeonato Holandês (28/02)

PSV e Ajax protagonizam o clássico holandês neste domingo (28) a partir das 10h30 (horário de Brasília), no Philips Stadion, na Holanda, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Holandês. Com seis pontos de diferença, as equipes brigam pela liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

PSV x Ajax: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como vem as equipes para o jogo?

O PSV está em segundo lugar do Campeonato Holandês com cinquenta pontos. Brigando para alcançar a liderança, a equipe anfitriã deve entrar com força total no clássico. Dessa maneira, tem quinze vitórias, cinco empates e três derrotas. Para o jogo deste domingo, Gakpo, Romero e Ledezma estão indisponíveis.

Em primeiro lugar com cinquenta e seis pontos está o Ajax. Com cinco pontos de vantagem, o time possui a chance de aumentar ainda mais a vantagem na liderança. Então, o time visitante hoje não tem em seu plantel somente Onana.

Possíveis escalações de PSV x Ajax

Possível PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max P.; Boscagli, Rosario; Gotze, Thomas; Malen, Zahavi.

Possível Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Álvarez; Klaassen, Neres, Tadic, Antony.

Últimos jogos

Ambas as equipes entraram em campo na última quinta-feira (25) pelo jogo de volta na segunda fase da Liga Europa.

O Ajax venceu por 2 a 2 o Lille e garantiu a classificação para as oitavas da competição. Enquanto isso, o PSV também ganhou de 2 a 1 contra o Olympiacos, porém não conseguiu a classificação já que perdeu o primeiro jogo.

