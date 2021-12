PSV x Go Ahead Eagles: onde assistir, horário e escalações – 23/12

Se vencer o jogo de hoje, equipe do PSV retoma a liderança do Campeonato Holandês

Fechando a décima oitava rodada do Campeonato Holandês, as equipes de PSV x Go Ahead Eagles se enfrentam nesta quinta-feira, 23/12, a partir das 14h45, horário de Brasília, no Philips Stadion. Com transmissão ao vivo para todo o Brasil na televisão, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir o jogo do PSV e Go Ahead Eagles: O canal Fox Sports, disponível somente em emissoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Holandês ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Philips Stadion, cidade de Eindhoven, na Holanda

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar com 40 pontos, o PSV tem a chance de retomar a liderança do Campeonato Holandês se vencer o jogo desta quinta-feira. Brigando em ponto por ponto com o Ajax, atual campeão do torneio, o elenco promete colocar em campo os seus melhores jogadores e contar com a força da torcida em casa.

Enquanto isso, o Go Ahead Eagles vem em 11ª posição com 21 pontos, isto é, contabiliza seis vitórias, três empates e oito derrotas. Dessa maneira, o elenco precisa do resultado em seu favor hoje para subir na classificação e, só então, se afastar por completo da zona de rebaixamento.

Relembre a última partida entre os dois.

Escalações de PSV e Go Ahead Eagles:

Romero, Zahavi, Propper, Thomas e Madueke são os jogadores indisponíveis para o jogo desta quinta-feira na rodada.

Do outro lado, Deijl, suspenso, e Nauber, Cardona, Tuzlacik e Crowther são desfalques aos visitantes.

PSV: Drommel; Boscagli, Júnior; Ramalho, Mwene; Gutiérrez, Sangáre; Bruma, Gotze, Doan; Gakpo

Go Ahead Eagles: Hahn; Idzes, Kramer, Kuipers; Rommers, Brouwers, Oratmangoen, Ogechika Heil; Botos, Lidberg, Córdoba

Leia também:

Quanto Ronaldo pagou no Real Valladolid, da Espanha?