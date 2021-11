QPR x Luton Town: onde assistir, horário e escalações do jogo (19/11)

Abrindo a décima oitava rodada da Segunda Divisão do Campeonato Inglês, as equipes QPR x Luton Town se enfrentam nesta sexta-feira, 19/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília) no Loftus Road. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir QPR x Luton Town: O confronto entre QPR e Luton Town terá transmissão ao vivo do ESPN 2, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Loftus Road, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Como entram as equipes para o jogo de hoje?

Depois de ficar no empate com o Blackpool na última rodada da EFL Championship, o time do QPR volta aos gramados nesta sexta-feira buscando reverter o seu desempenho. Em sexta posição com 26 pontos, ganhou até o momento sete jogos, empatou outros cinco e perdeu também cinco. Por fim, se ganhar hoje, avança uma posição.

Enquanto isso, o elenco do Luton Town está em décimo primeiro lugar com 24 pontos, ou seja, contabiliza seis vitórias, seis empates e cinco derrotas na competição até agora. Dessa maneira, se quiser continuar brigando pelo topo da classificação e quem sabe o acesso para a Premier League, tem que garantir o resultado positivo em seu favor hoje.

Escalações de QPR x Luton Town:

Para o elenco anfitrião, de Wijs, McCallum, Andre Gray e Wallace estão lesionados e por isso não podem entrar em campo hoje. Já os visitantes não possuem novas baixas no plantel de jogadores.

Provável escalação do QPR:

Dieng; Barbet, Dunne, Dickie; Adomah, Amos, Dozzell, Odubajo; Willock, Chair; Dykes

Provável escalação do Luton Town:

Sluga; Burke, Naismith, Bradley; Bree, Campbell, Osho, Ruddock, Bell; Adebayo, Cornick

Leia também:

Quando é o sorteio da repescagem europeia, datas e como funciona?