Quais são os jogos do Campeonato Mineiro hoje, terça-feira – 15/02

A sétima rodada do Campeonato Mineiro tem início nesta terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, pela primeira fase da competição estadual. Com transmissão ao vivo de maneira online e pela TV, saiba quais sãos os jogos de hoje no Campeonato Mineiro e onde assistir.

Jogos do Campeonato Mineiro 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira para um jogo do Campeonato Mineiro válido pela sétima rodada da temporada com transmissão ao vivo para todo o Brasil através do pay-per-view.

O Atlético Mineiro recebe o Athletic Club no Estádio do Mineirão. Os dois times estão nas primeiras posições e, por isso, vão brigar pela liderança nesta terça-feira prometendo grande jogo dentro das quatro linhas.

O Cruzeiro, América Mineiro e todas as outras equipes do torneio retornam aos gramados na quarta-feira pela sétima rodada.

Confira a seguir onde assistir ao jogo de hoje,

Atlético-MG x Athletic Club – 21h – Premiere

Onde assistir o Campeonato Mineiro?

Pela temporada 2022 do Campeonato Mineiro, os jogos desde a primeira fase até a grande final serão transmitidos através da Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV paga), Premiere (Pay-per-view), e na TV da Federação Mineira e O Tempo Sports (Streaming gratuito) para todo o estado de Minas Gerais.

A Rede Globo é a emissora oficial do Campeonato Mineiro na temporada, transmitindo um confronto por rodada sempre nas quartas e sábados a partir da noite e no horário da tarde para todo o estado de maneira gratuita. Outra opção, entretanto, é o SporTV, disponível somente para assinantes.

O Premiere, pay-per-view da Globo, consiste em passar todos os jogos através da plataforma para assinantes.

A novidade deste ano fica por conta do streaming O Tempo Sports. Criado pelo jornal mineiro O Tempo, a plataforma transmite por R$19,90 ao mês todos os jogos do Cruzeiro em que o clube é mandante, ou seja, joga em casa diante dos adversários, através do site e também aplicativo oficial.

Por fim, a Federação Mineira de Futebol vai transmitir todos os jogos de clubes menores do estado de Minas Gerais que não ganham a oportunidade na TV aberta ou até mesmo pelo SporTV.

