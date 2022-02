Quais são os jogos do Paulistão hoje, quinta-feira, e onde assistir – 17/02

Confira quais são os jogos do Paulistão hoje. Foto: Reprodução / Rubens Chiri / saopaulofc

Saiba quais são os jogos da competição paulista em todas as divisões nesta quinta-feira, 17 de fevereiro

Fechando a semana no Campeonato Paulista, três partidas serão realizadas pela primeira divisão na sétima rodada da primeira fase, com São Paulo e Santos em campo para disputar os três pontos. Confira a seguir a programação completa e quais são os jogos do Paulistão hoje e como assistir.

Quais são os jogos do Paulistão 2022 hoje

A bola vai rolar em três partidas no Campeonato Paulista entre a sétima rodada da primeira fase. Trata-se de encontros que prometem mudar completamente o rumo da tabela de grupos e, consequentemente, o caminho até as quartas de final.

Abrindo a rodada, o RB Bragantino recebe o Água Santa em Bragança Paulista, onde precisa dos três pontos para se manter na liderança do grupo D.

Mais tarde, o Mirassol recebe no interior paulista o Santos, em clássico do futebol no Campeonato. Se vencer, o Peixe assume a liderança também no grupo D.

Por fim, o São Paulo enfrenta o Inter de Limeira à noite para garantir a sua segunda vitória seguida na competição estadual.

A seguir, confira quais são os jogos do Paulistão hoje.

Campeonato Paulista A1

Mirassol x Santos – 19h – Premiere, TV Paulistão Play e Youtube do Paulistão

RB Bragantino x Água Santa – 19h – Premiere e TV Paulistão Play

São Paulo x Inter de Limeira – 21h30 – HBO Max e Estádio TNT

Quantas equipes disputam as quartas do Paulista?

Oito equipes se classificam para as quartas de final do Campeonato Paulista. Em cada grupo, os dois primeiros colocados avançam de maneira direta para a primeira fase do mata-mata onde, em partida única, disputam o passaporte para a grande final.

Quartas e semis são realizadas em jogo único, enquanto a grande final vai acontecer em duas partidas, onde cada equipe tem a oportunidade de jogar em sua casa pelo menos uma vez.

Onde assistir aos jogos do Paulistão 2022?

O Campeonato Paulista conta com a transmissão na Record, pela TV aberta, além do Premiere, no pay-per-view, e HBO Max, Estádio TNT e Paulistão Play nos serviços de streaming.

Cada plataforma tem a sua maneira de acompanhar. Pela emissora da TV aberta, a Record exibe de graça sempre na quarta-feira e aos domingos, no horário da noite e a tarde respectivamente. Outra opção é acompanhar de graça através do PlayPlus, aplicativo e site da emissora, que retransmite a partida de graça.

No Premiere, pay-per-view da Rede Globo, diferentes partidas em todas as rodadas serão televisionadas para os assinantes dos pacotes. No entanto, é a Federação Paulista de Futebol quem determina quais jogos vão passar.

Por fim, as plataformas de streaming HBO Max, Estádio TNT e Paulistão Play disponibilizam até duas partidas por rodada em seus sistemas no site e também aplicativo para os torcedores acompanharem ao vivo. Para conhecer, é necessário entrar no site e buscar aos preços.

