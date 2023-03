Ao vivo: onde assistir ao jogo do Corinthians hoje no Paulistão (04/03/23)

Ao vivo: onde assistir ao jogo do Corinthians hoje no Paulistão (04/03/23)

O Corinthians apenas cumpre tabela na última rodada do Campeonato Paulista. Já classificado para as quartas de final, o elenco enfrenta o Santo André neste sábado, às 18h30 (Horário de Brasília), onde o jogo do Corinthians hoje vai ser na Neo Química Arena, na capital paulista.

Enquanto o Timão é o líder do grupo C, o Santo André está no grupo D sem chances de se classificar para as quartas de final do Paulistão.

O jogo do Corinthians hoje no Paulistão vai passar no Premiere, Paulistão Play e Youtube do Paulistão.

3 formas de assistir ao jogo do Corinthians hoje?

Transmissão online do jogo do timão na TV aberta: nenhum canal da televisão aberta vai transmitir o jogo do Corinthians na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Jogo do Corinthians na TV fechada: o pay-per-view Premiere exibe o duelo entre Corinthians e Santo André neste sábado para todos os estados do Brasil, disponível por valor extra nas operadoras de TV por assinatura. O torcedor tem que desembolsar o valor para comprar o pacote de canais.

Assistir o Paulistão online: para quem não tem a TV paga, dá para assistir no canal do Paulistão no Youtube, disponível de graça na internet para todos os internautas. O torcedor deve acessar a plataforma de vídeos, procurar por "Paulistão" e clicar no vídeo ao vivo do jogo.

Escalações do Corinthians x Santo André

Veja quem entra em campo no jogo Paulistão desse sábado:

Escalação do Corinthians:

Cássio; (Goleiro)

Du Queiroz (Volante)

Bruno Mendez (Zagueiro)

Gil (Zagueiro)

Fábio Santos (Lateral)

Roni (Meia)

Giuliano (Meia)

Renato Augusto (Meia)

Adson (Atacante)

Yuri Alberto (Atacante)

Roger Guedes (Atacante)

Escalação do Santo André:

Lucas Frigeri (Goleiro)

Ricardo Luz (Lateral)

Ednei (Zagueiro)

Rodolfo (Zagueiro)

Igor Fernandes (Lateral)

Moisés Ribeiro (Volante)

Dudu Vieira (Meia)

Gerson Magrão (Meia)

José Hugo (Atacante)

Gabriel Taliari (Atacante)

Pablo (Atacante)

Quem já está nas quartas de final do Paulista 2023?

Palmeiras, Corinthians, São Paulo, São Bernardo, Água Santa e RB Bragantino estão classificados para as quartas de final do Campeonato Paulista. Dezesseis equipes jogam a primeira divisão, mas só oito avançam para a primeira etapa do mata-mata.

O Corinthians está em primeiro lugar do grupo C com 19 pontos, somados em cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas. Com nove pontos de vantagem diante do São Bento, não pode mais perder a sua majestade. É por isso que o Timão aguarda o resultado da última rodada na fase de grupos para saber quem vai pegar.

No grupo C, São Bento, Ituano e Ferroviária brigam pela segunda posição. O primeiro tem 10 pontos, o segundo 9 e o terceiro apenas 8 respectivamente. Na última rodada, o São Bento vai enfrentar o RB Bragantino, já classificado. Se ganhar o São Bento se classifica para as quartas de final. Se empatar, terá que torcer por uma derrota no jogo do Ituano contra o Santos.

A Ferroviária, enquanto isso, terá que esperar uma derrota de São Bento e do Ituano. Ela vai jogar contra a Inter de Limeira.

Aproveite para ver a classificação do Paulistão 2023 atualizada