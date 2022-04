Qual canal vai passar Fortaleza x Sport hoje ao vivo e horário (03/04)

No primeiro jogo da final, as equipes ficaram no empate por 1 a 1; saiba onde assistir o jogo de volta hoje

Fortaleza e Sport disputam neste domingo, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), pelo jogo de volta na final da Copa do Nordeste de 2022, na Arena Castelão, em Fortaleza. Confira todas as informações e qual canal vai passar Fortaleza x Sport hoje ao vivo

No jogo de ida, o as equipes empataram em 1 a 1. Agora, sem gol fora de casa, quem vencer é o grande campeão. Em caso de empate, a disputa de pênaltis será necessária.

Qual canal vai passar Fortaleza x Sport hoje ao vivo

O jogo entre Fortaleza e Sport hoje vai ser transmitido no SBT e ESPN 4, a partir das 18h30, pelo horário de Brasília.

Entretanto, você também pode assistir através do pay-per-view do Nordeste FC e streaming Star +, somente por assinatura.

A emissora do SBT transmite em todo o Nordeste a final deste domingo. Basta sintonizar o canal e curtir todos os momentos da disputa. O site oficial (www.sbt.com.br) retransmite também de graça. Outra opção para assistir é o canal ESPN 4, disponível somente em operadoras de TV paga, assim como o streaming Star +.

Por fim, a opção do pay-per-view Nordeste FC vai para aqueles que já estão acostumados com a plataforma, disponível no site ou aplicativo por de R$23,90 ou R$59,90.

Onde assistir: SBT, ESPN 4 e Nordeste FC

Que horas vai passar Fortaleza x Sport: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Arena do Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Árbitro Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

Árbitro Assistente 2: Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (PB)

AVAR: Antonio Adriano de Oliveira (MA)

Observador de VAR: Italo Medeiros de Azevedo (RN)

Provável escalação de Fortaleza e Sport hoje

Escalação do Fortaleza: Max, Landázuri, Ceballos, Titi, Pikachu, Zé Welisson, Jussa, Lucas Lima, Capixaba, Robson e Renato Kayzer

Escalação do Sport: Mailson, Sander, Thiery, Sabino, Ewerton, Willian Oliveira, Bruno Matias, Luciano Juba, Denner, Jaderson e Parraguez.

O Fortaleza saiu na frente no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Porém, viu o placar ficar igual nos minutinhos finais próximo ao apito do juiz. Agora, se quiser conquistar o segundo título da competição, tem que dar o máximo e vencer neste domingo seja como for.

Já o Sport saiu como o grande vitorioso da noite na última quinta-feira, ao empatar no finalzinho da partida pelo embate da final na Copa do Nordeste. Vencedor de três títulos, o elenco de Recife promete lutar até o fim para levar para casa o seu quarto troféu da Lampions.

O último jogo entre Fortaleza e Sport foi na semana passada, em 31 de março de 2022, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste pela temporada atual. Por 1 x 1, as equipes ficaram na igualdade.

Confira os últimos resultados entre Fortaleza e Sport.

31/03/2022 – Sport 1 x 1 Fortaleza – Copa do Nordeste

26/09/2021 – Sport 0 x 1 Fortaleza – Brasileirão

13/06/2021 – Fortaleza 1 x 0 Sport – Brasileirão

06/01/2021 – Sport 1 x 0 Fortaleza – Brasileirão

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos time

Quem são os campeões da Copa do Nordeste?

Nove times já conquistaram o troféu da Copa do Nordeste em toda a história. No topo, Bahia e Vitória disputam o título de maior vencedor com 4 para cada um.

Já o Sport contabiliza 3 taças, tentando chegar até o topo do Ranking de maiores vencedores quem sabe este ano. Com apenas um título, entretanto, aparecem Campinense, Fortaleza, Santa Cruz, América de Natal e Sampaio Corrêa

Bahia e Vitória – 4 títulos

Sport – 3 títulos

Ceará – 2 títulos

Campinense, Fortaleza, Santa Cruz, América de Natal e Sampaio Corrêa – 1 título

