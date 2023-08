Goiás x Fortaleza: quem vai transmitir o jogo do Fortaleza ao vivo hoje - 05/08

Partida entre Goiás e Fortaleza vai ser no Estádio Serrinha, em Goiânia, com transmissão ao vivo

Tem jogo do Fortaleza ao vivo hoje contra o Goiás pela 18ª rodada do Brasileirão neste sábado, 05 de agosto. O confronto vai ser no Estádio Serrinha, com a capacidade de receber 14.450 torcedores, com transmissão a partir das 18h30, horário de Brasília, para todo o país.

Onde vai passar na TV o jogo do Fortaleza ao vivo hoje?

A partida do Fortaleza contra o Goiás hoje no Brasileirão vai passar no Premiere, às 18h30, no canal pago. Quem tem o pay-per-view no Globoplay pode assistir ao vivo no aplicativo do celular ou smartv.

O Golias perdeu para o Estudiantes nas oitavas de final da Sul-Americana no meio da semana. No Brasileirão busca manter-se no caminho das vitórias para escapar da zona de rebaixamento, em 16º lugar com 16 pontos. O treinador Armando Evangelista vai escalar neste sábado Tadeu; Bruno Santos, Lucas Halter, Sidimar, Hugo; Willian Oliveira, Morelli, Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno e Vinícius.

O Fortaleza ganhou do Libertad e, por isso, mantém a sua confiança para entrar em campo neste sábado, contra o Goiás no Brasileirão. Em 11º lugar com 23 pontos, o treinador Juan Pablo Vojvoda vai escalar um time misto com João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Calebe, Machuca e Lucero.

Quando: 05 de agosto de 2023, às 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Serrinha, em Goiânia

Onde assistir ao vivo: Premiere e Globoplay

Quem são os desfalques do Fortaleza?

Como o Fortaleza volta a jogar no meio da semana contra o Libertad, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Arena Castelão, o treinador Juan Pablo Vojvoda deve optar por escalar titulares e reservas para enfrentar o Goiás neste sábado.

Pedro Rocha e Hércules não poderão jogar porque estão em recuperação no departamento médico, enquanto Guilherme cumpre suspensão e não deve entrar em campo pelo acúmulo de cartões amarelos. Já Romarinho não viajou com a delegação, segundo informações do portal GE.

O Fortaleza venceu seis partidas, empatou cinco e perdeu seis no Brasileirão em 17 rodadas até aqui, com 17 gols marcados e 18 sofridos, uma campanha regular.

