Qual canal vai passar jogo do Barcelona x Celta de Vigo e horário (10/05)

Já garantido na Champions da próxima temporada, o Barcelona recebe o Celta de Vigo nesta terça-feira, no Camp Nou, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol na reta final da temporada. Para não perder nenhum lance, saiba qual canal vai passar jogo do Barcelona hoje ao vivo.

Qual canal vai passar jogo do Barcelona hoje?

O jogo do Barcelona hoje vai passar ao vivo na ESPN 4 e Star +, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o jogo do Campeonato Espanhol nesta terça-feira será transmitido para todo o Brasil através dos canais nas operadoras de TV por assinatura.

Já o streaming Star +, da Disney, também detém os direitos de transmissão nesta temporada. Porém, o serviço também só está disponível para assinantes. Para tornar-se membro, você deve acessar o site (www.starplus.com) e escolher o melhor pacote.

Informações do jogo do Barcelona hoje:

Data: 10/05/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

+ História do Barcelona: o clube que revolucionou o futebol

Barcelona e Celta de Vigo no Campeonato Espanhol

Em segundo lugar no Campeonato Espanhol, o Barcelona contabiliza 69 pontos, ou seja, já confirmou a sua vaga na Champions League do ano que vem. Com o Real Madrid campeão da temporada, o time da Catalunha vai somente buscar o resultado nesta terça para continuar a boa sequência de resultados, com vinte vitórias, nove empates e seis derrotas.

Do outro lado, o Celta de Vigo aparece em 11º lugar com 43 pontos, ou seja, contabiliza onze vitórias, dez empates e catorze derrotas em toda a temporada espanhola. O time não tem mais chances de conquistar uma vaga na parte de cima e, por isso, cumpre tabela para garantir uma melhor colocação apenas.

Prováveis escalações do Barcelona x Celta de Vigo:

Escalação do Barcelona: Neto (Ter Stegen); Alba, Eric García, Araújo, Dani Alves; Busquets, Gavi, De Jong; Memphis Depay, Torres e Dembele. Técnico: Xavi

Escalação do Celta de Vigo: Dituro; Vásquez, Aidoo, Araujo, Galan; Fran Beltrán, Denis Suárez, Cervi, Méndez; Iago Aspas e Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet

Retrospectiva Barcelona x Celta de Vigo:

Celta de Vigo 3 x 3 Barcelona (Campeonato Espanhol)

Barcelona 1 x 2 Celta de Vigo (Campeonato Espanhol)

Celta de Vigo 0 x 3 Barcelona (Campeonato Espanhol)

Confira a entrevista do técnico do Celta, Eduardo Coudeet, para o jogo de hoje.