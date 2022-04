Qual canal vai passar jogo do Fluminense hoje e horário na Sul-Americana

Nesta quarta, Junior Barranquilla e Fluminense se enfrentam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Sul-Americana, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia. Confira os detalhes e saiba em qual canal vai passar jogo do Fluminense hoje ao vivo.

Estão no grupo H as equipes de Unión Santa Fé, Oriente Petrolero, Fluminense e Junior Barranquilla.

Qual canal vai passar jogo do Fluminense hoje

O jogo do Fluminense hoje vai ser transmitido na CONMEBOL TV, a partir das 21h30, no horário de Brasília.

O canal da Conmebol é quem vai transmitir o jogo com exclusividade. Nenhuma outra emissora disponibilizará as imagens.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Informações de qual canal vai passar o jogo do Fluminense hoje

Data: 13/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia

Onde assistir: CONMEBOL TV

+ Como assistir Conmebol TV ao vivo pelo canal e online? Saiba como

Escalação do Junior Barranquilla e Fluminense

Escalação do Fluminense: Fábio, Nino, Manoel, David Braz, Calegari, André, Yago Felipe, Ganso, Cristiano, Arias e Cano

Escalação do Junior Barranquilla: Sebastián, Viáfara, Dany, Jorge Arias, Gabriel, Moreno, Giraldo, Edwin, Yesus Cabrera, Hinestroza e Borja

O Fluminense começou a Sul-Americana com o pé direito este ano ao vencer o Oriente Petrolero logo na primeira rodada. Em segundo lugar no grupo H, concentra as suas atenções para o jogo desta quarta-feira onde deve buscar o segundo triunfo para assumir a liderança com vantagem, ficando cada vez mais próximo da classificação.

Enquanto isso, o Junior Barranquilla também vem de vitória em cima do Unión de Santa Fé na primeira rodada da competição e, por isso, promete dar trabalho ao rival dentro de campo, principalmente porque vai brigar pela liderança custe o que custar. No fim de semana, empatou com o Deportivo Cali no Campeonato Colombiano.

Último jogo Junior Barranquilla x Fluminense

As equipes de Junior Barranquilla e Fluminense se enfrentaram pela última vez em 18 de maio de 2021, pela primeira fase da Libertadores na temporada passada. Por 2 a 1, o Junior Barranquilla venceu a partida.

Confira a seguir os últimos resultados entre os dois times.

Fluminense 1 x 2 Junior Barranquilla – 18/05/2021 – Libertadores

Junior Barranquilla 1 x 1 Fluminense – 06/05/2021 – Libertadores

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Aproveite e siga o DCI no Google News