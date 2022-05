Qual canal vai passar jogo do Fluminense hoje na Sul-Americana e horário

Tentando seguir vivo na busca pela classificação da Copa Sul-Americana, o Fluminense visita o Unión de Santa Fe nesta quinta-feira (19/05), no Estádio 15 de Abril, na Argentina, a partir das 191h5 (horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo H na temporada. Para não perder nenhum lance, saiba qual canal vai passar jogo do Fluminense hoje.

Qual canal vai passar jogo do Fluminense hoje ao vivo?

O canal que vai passar o jogo do Fluminense hoje ao vivo é o Conmebol TV.

Disponível somente nas operadoras por assinatura da Claro, Sky e DirecTV GO, os torcedores terão a oportunidade de acompanhar cada detalhe do embate na Sul-Americana desta quinta-feira.

Se você não possui a emissora em seu pacote, entre em contato com a sua operadora para adquirir por valor extra na mensalidade.

Outra opção é acompanhar de maneira online, através das plataformas pelo celular, tablet ou computador como o Sky Play, Now e o próprio DirecTV GO.

Informações do jogo Unión de Santa Fe x Fluminense hoje:

Data: 19/05/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio 15 de Abril, em Santa Fé, na Argentina

Arbitragem: Andrés Cunha (Uruguai)

Onde assistir: Conmebol TV

Unión de Santa Fe e Fluminense na Sul-Americana

Os argentinos disputam a penúltima rodada da Sul-Americana em casa, garantindo o benefício de contar com apoio total da torcida sob cantos e gritos. Em segundo lugar com 8 pontos, o Unión promete força total nesta quinta-feira para garantir os três pontos e, assim, seguir vivo na luta pela classificação.

Enquanto isso, o Fluminense também promete dar a vida no confronto da penúltima rodada. Em 3º lugar com 7 pontos, o clube carioca tem que vencer o confronto desta quinta-feira para empatar na pontuação com o líder. Depois, na última rodada, deve vencer o Oriente Petrolero e levar a briga para o saldo de gols.

Escalação do Unión de Santa Fe: Mele; Brítez, Calderón, Polenta, Lucas Esquivel; Roldán, Zenon, Nardoni, Peralta; Luna e Álvez. Técnico: Gustavo Munúa

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Pineida; André, Yago Felipe, PH Ganso, Nathan; Luiz Henrique e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Último jogo de Unión de Santa Fe x Fluminense

As equipes de Fluminense e Unión de Santa Fé se enfrentaram pela última vez em 26 de abril de 2022, na temporada atual, em partida válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

Por 0 x 0, os times não marcaram, mas pontuaram somente um ponto para cada.

Confira como foi o último jogo entre os dois times.