Horário do jogo do Internacional hoje ao vivo e onde vai passar (06/04)

Nesta quarta-feira, as equipes de 9 de Outubro e Internacional se enfrentam pela rodada de abertura da Sul-Americana em 2022, no Estadio Jocay, em Manta. Confira no texto a seguir todas as informações e qual é o horário do jogo do Internacional hoje.

Estão no grupo E as equipes de Guaireña, Independiente Medellín, 9 de Outubro e Internacional.

Horário do jogo do Internacional hoje

O horário do jogo do Internacional hoje será às 21h30, pelo horário de Brasília. A partida entre 9 de Outubro e Internacional hoje na Libertadoers vai passar na Conmebol TV ao vivo.

No Brasil, o jogo de hoje vai ser transmitido às nove e meia da noite, enquanto no país local vai acontecer a partir das sete e meia da noite, já que Brasília está 2 horas à frente de Quito.

O canal tem exclusividade para transmitir a Copa Sul-Americana. A emissora é propriedade da entidade e só está disponível nas operadoras Sky, Claro e DirecTV GO, da TV paga.

Para ter acesso completo, basta assinar o valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Outra opção é acompanhar através dos aplicativos Sky Play e NOW.

Basta sintonizar os canais 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV.

Informações do horário do jogo do Internacional hoje

Data: 6 de abril de 2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estadio Jocay, em Manta – Equador

Provável escalação de 9 de Outubro x Internacional

Escalação do 9 de Outubro: Pinos, Torres, Nazareno, Becerra, Cangá, Cazares, Jaramillo, Phillips, Morán, Da Luz e Williams

Escalação do Internacional: Daniel, Bustos, Kaique Rocha, Bruno Méndez, Liziero, Gabriel, Johnny, Edenilson, Mauricio, Taison e Wesley Moraes

O time equatoriano do 9 de Outubro chega para disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana depois de vencer o Delfín na fase preliminar da temporada. Jogando em casa, a equipe espera tirar vantagem do apoio da torcida em massa no jogo de hoje, enquanto tentará também driblar o adversário em campo. No Campeonato Equatoriano, entretanto, não faz uma boa campanha, com apenas 5 pontos.

Enquanto isso, o Internacional vem de eliminação no Campeonato Gaúcho para o Grêmio, o seu grande rival no futebol. Por isso, vai manter a sua concentração no torneio sul-americano desta quarta-feira para quem sabe garantir a vantagem e assumir assim a liderança do grupo E na temporada.

9 de Outubro x Internacional último jogo

Nunca houve um encontro dentro das quatro linhas entre 9 de Outubro e Internacional. Dessa maneira, o jogo desta quarta-feira será o primeiro grande confronto entre os dois times.

Além disso, uma segunda partida já está marcada, mas desta vez será no Brasil, na casa do Inter, durante a primeira fase da Sul-Americana de 2022.

Confira no vídeo a entrevista coletiva para o jogo desta quarta.

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.