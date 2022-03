Qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje e Athletic (26/03)

Athletic e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 25 de março, pela partida de volta na semifinal do Campeonato Mineiro de 2022. O jogo vai começar às 16h30, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, agora saiba qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje e como acompanhar ao vivo.

Horário e qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje

O jogo entre Athletic e Cruzeiro hoje será transmitido do Globo, SporTV 2 e Premiere, a partir das 16h30, no horário de Brasília. A Rede Globo vai passar o jogo em todo o estado de Minas Gerais de graça. A narração será de Rogério Corrêa e comentários de Fábio Júnior, Henrique Fernandes e Janette Mara Arcanjo. O canal do SporTV também vai passar o confronto, disponível somente em operadoras de TV paga.

Já o Premiere. que também disponibiliza o jogo de hoje, transmite no pay-per-view nos canais da TV paga ou no site (www.premiere.globo.com) por R$49,90 até R$89,90.

A arbitragem será de Marco Aurélio Augusto.

A última partida entre Athletic Club e Cruzeiro foi realizada em 22 de março, na terça-feira, pelo jogo de ida na semifinal do Campeonato Mineiro de 2022, a temporada atual de disputas.

Com 2 x 0 no placar, a Raposa venceu com gols de Eduardo Brock e Eduardo Nascimento.

Escalação de Athletic x Cruzeiro

Provável escalação do Athletic: Pedro Henrique, Vinicius, Sidimar, Wallison, Danilo Cardoso, Fumaça, Wallisson Luiz, Alason Azevedo, Douglas, Lucas e Antônio Roberto.

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael, Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock, Rafael Santos, Fernando, Willian, Vitor Roque, João Paulo, Wagner da Silva e Eduardo.

O time do Athletic Club precisa dar a volta por cima se quiser buscar a classificação até a grande final do Campeonaot Mineiro e, consequentemente, fazer história na competição. O time deve entrar em campo neste sábado com a mesma escalação do jogo de ida, garantindo-se 100% no lado ofensivo.

Enquanto isso, mesmo jogando como o visitante, o Cruzeiro disputa a partida de volta como o grande favorito no jogo da semifinal neste sábado. Pela primeira partida, a Raposa se garantiu com dois gols e, por isso, só precisa de um simples empate para se classificar até a disputa da final.

Confira no vídeo a seguir como foi o último encontro dos times.

