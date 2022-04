Qual canal vai passar o jogo do Grêmio e que horas começa hoje

No primeiro jogo da final, o Grêmio venceu por 1 a 0 jogando em Erechim

Grêmio e Ypiranga disputam neste sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), o jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho de 2022, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A seguir, saiba quais são as informações da transmissão e em qual canal vai passar o jogo do Grêmio hoje.

No primeiro jogo, o Grêmio venceu por 1 a 0 e, agora, só precisa de um empate ou vitória para ser campeão. Já o Ypiranga tem que ganhar com dois gols ou mais.

O jogo do Grêmio e Ypiranga hoje vai ser transmitido na Globo, SporTV 2 e Premiere, a partir das 16h30, no horário de Brasília.

O canal da Globo vai passar a final do Campeonato Gaúcho neste sábado para todo o estado do Rio Grande do Sul ao vivo e de graça. Já o SporTV 2 transmite apenas para os assinantes em operadoras de TV paga.

No pay-per-view, o Premiere também vai transmitir a partida, disponíveis em canais da TV paga pelo valor de R$49,90 até R$89,90 no site (www.premiere.globo.com) ou aplicativo para Android e iOS.

A arbitragem vai ser de Leandro Pedro Vuaden.

Provável escalação de Grêmio x Ypiranga

Escalação do Grêmio: Brenno, Rodrigues, Pedro Geromel, Bruno Alves, Diego Barbosa, Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz, Elias e Diego Souza

Escalação do Ypiranga: Edson, Gedeílson, Carlos Alexandre, Bruno Bispo, Diego, Lorran, Lucas Falcão, Marcelinho, Erick, Luiz Felipe e Hugo

O Grêmio venceu o primeiro jogo da final no Campeonato Gaúcho e, por isso, precisa apenas de um empate para consagrar-se como o grande campeão da temporada. O clube pode conquistar o 41º título de sua história e, por isso, promete escalar os melhores jogadores do seu elenco para entrar com tudo.

Já o Ypiranga tem que vencer de qualquer maneira o jogo deste sábado para vencer o Campeonato Gaúcho na temporada. Atrás do placar, a equipe deve vencer com dois gols ou mais de diferença para descontar o gol do adversário, já que gol fora de casa não vale.

O último jogo de Grêmio e Ypiranga aconteceu em 26 de março de 2022, sábado, pelo primeiro partida da final do Campeonato Gaúcho na temporada atual. Por 1 x 0, o Tricolor venceu o adversário com gol de Lucas Silva.

Assista ao vídeo e veja a coletiva de imprensa de Pedro Geromel sobre o jogo.

Quem é o maior campeão do Campeonato Gaúcho?

O Internacional é o maior campeão do Campeonato Gaúcho. Em toda a competição, o grupo conquistou 45 títulos em toda a história. Em segundo lugar vem o Grêmio com 40 títulos, lutando para conquistar mais um em 2022 e, quem sabe, alcançar os eu maior rival.

Dezessete times do já venceram o Campeonato Gaúcho. Confira a lista a seguir de todos os vencedores.

Internacional – 45 títulos

Grêmio – 40 títulos

Guarany de Bagé – 2 títulos

Juventude, Brasil de Pelotas, Bagé, Pelotas, Novo Hamburgo, Rio-Grandense, Caxias, Farroupilha, Grêmio Santanense, Rio Grande, Rio Grande, Americano, Cruzeiro, São Paulo e Renner – 1 título

