Qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje na Sul-Americana? (28/04)

Nesta quinta-feira, o Jorge Wilstermann recebe o São Paulo para disputar a terceira rodada da Copa Sul-Americana pelo grupo D, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba. Se você quer assistir de perto todos os lances, então saiba em qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje.

Os bolivianos buscam a primeira vitória na competição, já que ocupam a lanterna do grupo com apenas um ponto, garantido por empate na rodada de estreia. Do outro lado, o time comandado por Rogério Ceni pode aumentar a vantagem que tem na liderança se ganhar o confronto desta noite.

Qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje?

O jogo do São Paulo hoje será transmitido na Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal da Conmebol passa todos os jogos da Copa Sul-Americana ao vivo. Entretanto, a emissora só está disponível como canal em operadoras de TV paga. Isso significa que apenas assinantes da Sky, Claro e DirecTVGO tem acesso ao jogo.

Os streamings também são opções válidas. O aplicativo do Now, da Claro, retransmite a partida ao vivo em sua plataforma, assim como o Sky Play e o DirecTVGO.

Ficha técnica de Jorge Wilstermann x São Paulo hoje:

Data: 28/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Félix Capriles, em Cochabamba

Onde assistir: Conmebol TV

Escalação de Jorge Wilstermann x São Paulo

Escalação do Jorge Wilstermann:​ Escobar, Montero, Rodríguez, Echeverría, Carlos Áñez, Villaroel, Sanguinetti, Serginho, Vargas, Osório e Andrés Chávez

Escalação do São Paulo: Tiago Volpi (Jandrei), Igor Vinícius, Arboleda, Miranda, Reinaldo, Luan, Talles, Nikão, Rigoni, Marquinhos e Luciano

Último jogo do Jorge Wilstermann x São Paulo

O último encontro entre as equipes aconteceu em 8 de maio de 1974, pela segunda partida da fase de grupos na Copa Libertadores da América da temporada.

Por 5 a 1, o tricolor venceu o time boliviano e garantiu-se vivo na disputa pela classificação. Pelo primeiro jogo entre os dois, o São Paulo também venceu, mas desta vez com apenas um gol no placar contra zero do outro lado.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do São Paulo na Sul-Americana.

