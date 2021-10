Libertadores na Globo? Emissora pode voltar a transmitir torneio em 2023

A Conmebol e a Rede Globo fizeram um acordo e encerraram o processo movido pela confederação, após a rescisão de contrato de direitos de transmissão da Libertadores de 2019 a 2022. Com o fim do imbróglio, a emissora está novamente apta a poder transmitir o torneio a partir de 2023. Mas a Globo vai exibir a Libertadores?

Globo vai voltar a transmitir a Libertadores?

Até então, a Globo não confirmou se irá voltar a transmitir a Libertadores. No entanto, a emissora pode participar das negociações de direitos de transmissão de 2023 a 2026, após o fim do imbróglio. De acordo com o estatuto da Conmebol, empresas em conflitos judiciais com a confederação, não participam das negociações de transmissões.

Atualmente, o SBT é o responsável por exibir as partidas da Libertadores na TV aberta. O contrato da emissora de Silvio Santos com a confederação vai até o fim de 2022. Já na TV fechada, o Grupo Disney exibe o torneio através dos canais da ESPN e FOX Sports, além da competição ter o canal Conmebol TV. Alguns confrontos também passam no Facebook Watch.

Por que a Globo parou de transmitir a Libertadores?

A Rede Globo detinha direitos para exibir a Copa Libertadores até o fim de 2022. No entanto, a emissora decidiu encerrar o contrato em agosto do ano passado, após tentar diminuir os valores e a confederação não aceitar. Como consequência, a Conmebol indenizou a rede pela quebra do vínculo.

O valor pedido pela confederação era o equivalente a todo o restante do pagamento do contrato de quatro anos entre as partes, algo em torno de US$ 120 milhões, segundo apurou o UOL. A emissora alegava que o contrato previa o fim do acordo em caso de paralisação do campeonato por força maior, fato que ocorreu devido à pandemia de Covid-19.

Entretanto, a Conmebol afirmava que só poderia haver o rompimento caso a entidade fosse a culpada pela pausa na competição. Desde então, o imbróglio ficou em uma corte suíça, mas chegou ao fim nesta segunda-feira, 25, conforme divulgou a Conmebol e a Rede Globo.

Quem transmite a próxima Libertadores?

Para a Libertadores de 2022, as transmissões na TV aberta estão garantidas no SBT. Isso porque, o contrato da emissora com a Conmebol vai até o fim do ano que vem. Com isso, além de ter exibido a edição desta temporada inteira, o canal de Silvio Santos tem os direitos da próxima edição.

Já a partir de 2023, as negociações com as emissoras interessadas devem começar em breve. Regularizada com a entidade, a Globo pode então voltar a negociar pelos direitos de transmissão da Libertadores.

