Dia de Copinha 2023: veja onde assistir jogo do São Paulo hoje (13/01/23)

Valendo a classificação, o SPFC disputa a segunda fase da Copinha nesta sexta-feira contra o Retrô, no Estádio Abreuzão, em Martília. A bola vai rolar no jogo do São Paulo hoje às 21h45 (horário de Brasília) com transmissão na TV aberta e streaming. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre assistir a partida de hoje.

Transmissão jogo do São Paulo x Retrô

O jogo do São Paulo na Copinha hoje vai passar na Rede Vida, SporTV e GloboPlay às 21h45 (Horário de Brasília).

Disponível em todo o Brasil, a Rede Vida vai transmitir a partida da Copinha nesta sexta-feira ao vivo e de graça para todos os torcedores. Basta sintonizar o canal e curtir ao vivo o embate.

Outra opção é o SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo para assinantes em todo o território nacional.

Nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima a transmissão tem início a partir das 20h45, horário local.

Como assistir jogo do São Paulo na Copinha online

Para quem prefere curtir tudo pelo celular, dá para sintonizar o GloboPlay e assistir ao vivo a partida do São Paulo na Copinha hoje.

Quem é assinante pode acessar a plataforma e encontrar a opção "Ao vivo" com o canal SporTV. Mas para tornar-se assinante do produto é só entrar no site (www.globoplay.globo.com), escolher o melhor plano e se inscrever com email e a senha.

Quem possui a TV paga pode assistir na plataforma Canais Globo de graça.

+ São Paulo na Libertadores: conheça a trajetória do time no maior torneio da América

Qual o jogo do São Paulo na próxima fase?

Se passar do Retrô, o São Paulo pode enfrentar o América Mineiro ou CSP na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Tudo vai depender do resultado nesta sexta-feira, tanto no duelo entre São Paulo e Retrô como o outro jogo da chave na competição. Durante a fase de grupos o tricolor ganhou do CSP, mas ainda não enfrentou o América, forte candidato à chegar longe na competição.

Confira o chaveamento completo do mata-mata na edição.

O SPFC tem Quantos títulos da Copinha?

O São Paulo tem quatro títulos da Copinha em toda a história. Conquistados nos anos 1993, 2000, 2010 e 2019, o tricolor é o terceiro maior campeão ao lado do Flamengo.

A primeira conquista do elenco veio em 1993, quando derrotou o Corinthians na decisão no Pacaembum por 4 x 3, partida inacreditável para os dois lados.

Já em 2000, superou a Juventus por 2 a 1 também no Pacaembu. Mais tarde, em 2010, ganhou do Santos nos pênaltis após o empate no tempo normal.

Por fim, em 2019, ganhou do Vasco também nos pênaltis em revanche pelo ano de 1991.

