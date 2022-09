Qual canal vai passar Portugal x Espanha hoje ao vivo e horário – 27/09

Tem clássico no futebol internacional! Portugal e Espanha disputam a sexta e última rodada do grupo B na Liga das Nações nesta terça-feira, 27 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio de Braga. Quer saber em qual canal vai passar Portugal x Espanha hoje? Confira todas as informações no texto a seguir.

Qual canal vai passar Portugal x Espanha hoje

O jogo de Portugal e Espanha hoje terá transmissão ao vivo do Star +, plataforma de streaming disponível por assinatura, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), em todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar o serviço de streaming Star+ para curtir todas as emoções do clássico internacional nesta terça-feira. A plataforma está disponível no site www.starplus.com por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês em diferentes pacotes.

PORTUGAL X ESPANHA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio de Braga, em Portugal

Qual canal vai passar Portugal x Espanha hoje: Star +

Árbitro: Daniele Orsato

Árbitro de vídeo: Massimiliano Irrati

Como chegam Portugal x Espanha para o jogo de hoje?

Líder do grupo B com 10 pontos, Portugal só precisa de um empate para se garantir na semifinal da Liga das Nações e, quem sabe, brigar pelo seu segundo troféu no torneio da UEFA. Na fase de grupos o elenco contabiliza três vitórias, um empate e uma derrota com 11 gols marcados e apenas 2 sofridos, dono da melhor campanha.

Para o time português, nenhum jogador é baixa.

Provável escalação do Portugal: Rui Patrício; Cancelo, Dias, Pereira, Dalot; Bruno Fernandes, Rúben Neves, Bernardo Silva; Rafa Leão, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.

Do outro lado, a Espanha se mantém na vice-liderança com 8 pontos, ou seja, precisa da vitória no confronto direto para chegar até a semifinal da Liga das Nações. Até aqui, o elenco espanhol coleciona duas vitórias, dois empates e uma derrota. Com Morata e grandes nomes do futebol internacional, o grupo mantém o seu favoritismo na disputa.

Os espanhóis não tem desfalques nesta terça-feira.

Provável escalação do Espanha: Unai Simón; Carvajal, García, Torres, Alba; Koke, Rodri, Pedri; Pablo Sarabia, Álvaro Morata e Torres.

Histórico de jogos entre Portugal x Espanha

Em toda a história do futebol internacional, as seleções de Portugal e Espanha se enfrentaram em 39 oportunidades, sendo 17 vitórias aos espanhóis, dezesseis empates e 6 triunfos aos portugueses, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

No quesito gols, Espanha também leva vantagem com 80 gols marcados diante de 47 de Portugal. Por isso, a partida desta terça-feira pode mudar os resultados.

O último encontro de Portugal e Espanha foi realizado em 2 de junho de 2022, na temporada atual, pela Liga das Nações na fase de grupos. Por 1 a 1, as seleções não saíram do empate.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida.



Jogos de hoje na Liga das Nações

A sexta e última rodada da Liga das Nações termina nesta terça-feira, 27 de setembro, com nove partidas. As seleções disputam a classificação para a semifinal, na primeira divisão, enquanto em outras ligas a busca pelo acesso está em jogo.

O destaque vai para o confronto entre Suíça e República Tcheca, além do jogo entre Espanha e Portugal. Por isso, confira todos os jogos de hoje e saiba os horários.

Ucrânia x Escócia – 15h45

Suíça x República Tcheca – 15h45

Suécia x Eslovênia – 15h45

Portugal x Espanha – 15h45

Irlanda x Armênia – 15h45

Noruega x Sérvia – 15h45

Greécia x Irlanda do Norte – 15h45

Kosovo x Chipre – 15h45

Albânia x Islândia – 15h45

