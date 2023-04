Qual é a provável escalação do Real Madrid para o jogo de hoje (25/04)

Saiba qual vai ser a escalação do jogo do Real Madrid hoje. Foto: Reprodução Helios de la Rubia / Real Madrid

O Real Madrid visita o Girona nesta terça-feira, 25 de abril, no Estádio Montilivi às 14h30, horário de Brasília, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Confira a provável escalação do Real Madrid para o jogo de hoje.

O Real ocupa a vice-liderança com 65 pontos, com onze pontos de diferença com o líder Barcelona.

VEJA TAMBÉM: tem jogo da Champions hoje?

Possível escalação do Real Madrid no jogo de hoje

O técnico Carlo Ancelotti convocou os principais jogadores para entrar em campo nesta terça-feira. Benzema, importante atacante do Real Madrid, não aparece na lista de convocados porque se recupera de lesão, assim como Mendy e Alaba.

Ancelotti, sondado para assumir o comando técnico da Seleção Brasileira, deverá escalar Rodrygo, Vinicius Júnior e Asensio para o ataque. No gol, Lunin vestirá a camisa titular nesta terça contra o Girona.

Confira a provável escalação do Real Madrid.

Escalação do Real Madrid hoje: Lunin; Carvajal, Militão, Rudiger, Nacho; Modric, Kroos, Tchouameni; Asensio, Vini Júnior e Rodrygo.

Courtois vai jogar hoje?

O goleiro se tornou baixa de última hora para o técnico Ancelotti contra o Girona. O clube divulgou boletim informando que Courtois não viajou com a equipe para Girona, na Catalunha, devido a uma gastroenterite.

Na convocação do treinador, Mário de Luis substituiu o guarda-redes belga. Na temporada, esta não é a primeira vez que Courtois fica fora do plantel. No mês de março, ele sofreu uma lesão no adutor e desfalcou na Seleção da Bélgica durante a data FIFA, nas Eliminatórias da Eurocopa.

No Mundial de Clubes, Lunin foi quem disputou a competição no lugar de Courtois. O belga sequer viajou com o grupo para Marrocos, onde venceu o Al Hilal na final.

Onde assistir o jogo de hoje?

O jogo do Real Madrid e Girona nesta terça-feira vai passar na ESPN 3 e na plataforma de streaming Star Plus ao vivo para todo o Brasil. Nenhum canal da TV aberta vai exibir o duelo.

O canal da ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil diretamente do conforto do seu sofá em casa. Entre em contato com o seu operador para adquirir a emissora na programação.

Outra opção é o Star+, aplicativo de streaming para assinantes. Entre no site (www.starplus.com) e encontre o melhor pacote ao seu bolso. É uma boa pedida para torcedores que não tem a TV paga em casa.