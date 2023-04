Vai passar no SBT? Horário do jogo do Real Madrid hoje, 25/04

Após a vitória do fim de semana, o Real Madrid volta a jogar nesta terça-feira, 25 de abril, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Com início às 14h30, horário de Brasília, o jogo do Real Madrid vai ser contra o Girona no Estádio Montilivi.

Vice-líder com 65 pontos, diferença onze pontos, o Real ainda sonha com o título espanhol na temporada. Já os anfitriões ocupam a 11ª posição com 38 pontos somados em dez vitórias, oito empates e 12 derrotas.

Qual canal vai passar o jogo do Real Madrid hoje

O jogo do Real Madrid hoje tem transmissão na ESPN 3, às 14h30, horário de Brasília. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo entre Girona e Real Madrid nesta terça-feira. O SBT não vai exibir a partida.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo. Isso significa que é preciso ter a emissora na programação para acompanhar ao vivo o embate do Campeonato Espanhol.

Como nenhum canal da TV aberta tem os direitos de imagens do torneio internacional, apenas a ESPN pode transmitir na temporada.

Assistir Real Madrid online hoje

Para o leitor que não tem a TV paga em casa, mas é torcedor fanático do Real Madrid, a opção é o Star Plus, serviço de streaming por assinatura.

O Star Plus (ou Star+) é o serviço de streaming de entretenimento e esportes sob demanda da ESPN. É a opção perfeita para quem não tem a operadora em casa, mas quer ver toda a programação dos canais. Pagando o valor todos os meses, dá para ter acesso à filmes, séries e aos canais ao vivo.

Entre no site (www.starplus.com) e escolha a opção: o mais barato por R$ 32,90, a opção com o Disney+ que sai por R$ 45,90 por mês ou com o Lionsgate por R$ 55,90.

Dá para assistir o jogo do Real Madrid no Star Plus pelo celular, tablet, computador e até na smartv.

Quando é o jogo do Real na Champions?

O Real Madrid disputa a primeira partida da semifinal na Liga dos Campeões no dia 09 de maio, terça-feira, contra o Manchester City, no Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, às 16h.

Este é apenas o primeiro jogo entre as equipes na semifinal da competição. Quem vencer garante a vantagem no duelo, mas ainda não avança para a fase seguinte. O time precisa ganhar também o segundo embate.

Na temporada passada, o Real Madrid ganhou do Manchester City justamente na semifinal. Na final, bateu o Liverpool e conquistou o 14º título da Champions.