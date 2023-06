Jogador de 19 anos é a nova contratação do Real Madrid para a temporada 2023/24 no futebol europeu

Depois de três temporadas no Borussia Dortmund, o jovem Jude Bellingham, de 19 anos, assinou contrato com o Real Madrid até 2029. O novo companheiro de Vinicius Junior também veste a camisa titular da Seleção da Inglaterra, além de colecionar números impressionantes. Saiba qual camisa o jogador vai vestir no clube espanhol.

Jude nasceu em Stourbridge, na Inglaterra. Se interessou cedo por futebol, ingressando nas categorias de base do Birmingham City. Em agosto de 2019, tornou-se o jogador mais jovem da história do clube a estrear e a balançar as redes. No ano seguinte, transferiu-se para o alemão Borussia Dortmund, onde conquistou o título da Copa da Alemanha em 2021.

Em novembro de 2020 ganhou a primeira chance na Seleção da Inglaterra ao ser convocado para a Eurocopa, que foi vice-campeã do torneio. Na Copa do Mundo do Catar o meia um gol.

Ao som de "Hey, Jude", dos Beatles, o Real Madrid anunciou a contratação de Bellingham.

Qual número de camisa Jude Bellingham vai usar no Real Madrid?

Bellingham ainda não decidiu qual camisa irá usar no Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol Marca, ele deve herdar o número '7' que Eden Hazard deixou livre, embora o inglês possa apostar em qualquer outro número se esse for o seu desejo.

No Borussia Dortmund, o atleta vestiu o número 22, assim como no Birmingham, clube da segunda divisão da Inglaterra que descobriu Jude. Em julho de 2020, o time anunciou a retirada da camisa 22 em homenagem. Como o jogador possui apresso pelo '22', é provável que ele adote o número. Porém, Rudiger é quem veste a camisa no momento.

Mas por que o apreço pelo número 22? Segundo o jornal inglês Mirror, o atleta usa o número 22 nos clubes e na seleção pela sua capacidade de jogar como nº4, 8 ou 10 no time, ou seja, o "faz tudo" dentro do elenco. Somando os três números é possível chegar ao 22.

Outro número que também está disponível para Jude Bellingham é '5'. Atualmente, Jesús Vallejo é quem veste a camisa, mas é possível que aceite ceder a honraria de Zidane para o novo jogador.

Confira o anúncio de Jude Bellingham no Real Madrid.



Qual vai ser o salário de Bellingham?

O salário de Jude Bellingham no Real Madrid será de € 20 milhões (aproximadamente R$ 104 milhões) por temporada, de acordo com informações do jornal espanhol As. Porém, com os impostos, o valor do salário do jogador pode cair para 10 milhões de euros.

A cifra vai colocar o jovem ao lado de veteranos como Modric, Kroos, Vini Júnior, Courtois e Alaba, no grupo dos jogadores mais bem pagos do Real Madrid, com a saída de Hazard e Benzema, os dois primeiros no clube.

A negociação custou aos cofres do clube merengue o valor de 103 milhões de euros (R$ 543 milhões), além de bônus para a equipe alemã com base em objetivos e variáveis do jogador, como por exemplo conquistas de títulos e gols em decisões. Jude entra para a história como uma das contratações mais caras do Real Madrid.

O contrato é válido por seis temporadas.

Jude chegou ao Borussia Dortmund em 2020, após a transferência do inglês Birmingham. Foram cinco anos com o salário de € 1,3 milhão por ano, segundo o jornal Marca, o mesmo que R$ 6,8 milhões.