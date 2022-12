Quando acaba a Copa do Mundo 2022 do Catar?

A Copa do Mundo do Catar caminha para o final. As seleções querem levar para casa o troféu mais desejado por torcedores. Mas qual é a data prevista para o grande evento do futebol terminar em 2022? Fique por dentro da competição.

Data da final da Copa do Mundo do Catar 2022 está decidida

A Copa do Mundo do Catar acaba em 18 de dezembro de 2022, com a grande final entre os dois finalistas direto do Estádio Lusail, em Lusail, às 12h (Horário de Brasília).

O evento de futebol teve o pontapé inicial em 20 de novembro com a cerimônia de abertura e o duelo entre Catar e Equador, como manda a tradição. Com 30 dias de muita disputa em campo, todos os principais campeonatos de futebol ao redor do planeta são paralisados.

No último dia da Copa do Mundo, a FIFA também prevê uma cerimônia de encerramento com muita dança, efeitos especiais, shows e, claro, a partida entre os dois finalistas.

Chaveamento da Copa do Mundo até o fim do torneio

O chaveamento da Copa do Mundo foi definido logo antes da competição começar. Em abril, com o sorteio da fase de grupos, a FIFA também determinou o caminho das chaves, ou seja, o lado em que cada elenco teria que passar para chegar até a final.

O Brasil está na chave A ao lado da Holanda, Argentina e Croácia.

QUARTAS DE FINAL:

Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022:

Holanda x Argentina - 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail

Croácia x Brasil - 12h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação

Sábado, 10 de dezembro de 2022:

Marrocos x Portugal - 12h (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama

Inglaterra x França - 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt

SEMIFINAL:

Terça-feira, 13 de dezembro:

Brasil ou Croácia X Argentina ou Holanda - 16h (Horário de Brasília) no Estádio Lusail

Quarta-feira, 14 de dezembro:

Inglaterra ou França X Portugal/Marrocos ou Portugal/Suíça -16h (Horário de Brasília) no Estádio Al Bayt

TERCEIRO LUGAR:

Sábado, 17 de dezembro:

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2 - 12h (Horário de Brasília) - Estádio Internacional Khalifa

FINAL:

Domingo, 18 de dezembro:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 - 12h (Horário de Brasília) - Estádio Lusail

Em quam estádio vai ser a final da Copa do Mundo?

O Estádio Lusail, na cidade de Lusail, vai receber a grande final da Copa do Mundo do Catar no próximo dia 18 de dezembro. A bola vai rolar ao meio dia, horário de Brasília.

A capacidade do estádio é de 88,966 torcedores, com promessa de lotação no dia da final. O design do espaço remete a uma tigela e vasilha, relembrando as características dos artesanatos do mundo árabe.

Além disso, o desenho do estádio é inspirado no jogo de luz e sombra que relembra a lanterna "fanar", também da cultura árabe. O Lusail recebeu na competição seis jogos da fase de grupos, um das oitavas, quartas, semifinal e a final.

