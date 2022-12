Argentina x França: transmissão online e na TV da final da Copa do Mundo de 2022

As seleções da Argentina x França disputam o final da Copa do Mundo neste domingo, 18 de dezembro, diretamente do Estádio Lusail, no Catar, a partir das 12h (horário de Brasília)

Esta é a última Copa do Mundo de Lionel Messi. O craque luta para fechar o ciclo na seleção com o título mundial, o terceiro da equipe sul-americana e o primeiro na sua carreira. Em 2021, ele conquistou o título da Copa América com Argentina em cima do Brasil.

A França tem o difícil desafio de passar pelo meio de campo eficiente dos argentinos. Enquanto isso, tem o problema do vírus infectando os jogadores do elenco de Didier Deschamps como Dayot e Adrien, importantes para o grupo titular. No jogo deste domingo, entretanto, eles devem permanecer no banco. A França conquistou o bicampeonato em 2018, na Rússia.

Veja onde assistir à partida online por meio de uma transmissão ao vivo ou em canais de TV tradicionais.

4 formas de onde assistir o jogo da final online hoje?

O torcedor tem diferentes opções para acompanhar jogo da final online entre Argentina e França neste domingo. Dá para assistir pelo celular, tablet, computador ou smartv em cada uma das disponibilidades. O principal: todas as opções estão disponíveis de graça.

1. GLOBOPLAY - transmissão online da Copa do Mundo 2022

A plataforma de streaming da Rede Globo é uma das opções para o torcedor acompanhar a final da Copa do Mundo pelo celular hoje. O melhor é que não precisa ser assinante para sintonizar o aplicativo.

O torcedor deve acessar o site (www.globoplay.globo.com) ou o próprio aplicativo no smartphone, se cadastrar com email e senha, além do nome completo. Depois, é só clicar em "Agora na TV" dentro do menu na plataforma e escolher no ícone da Globo na programação.

Dá para assistir de graça a TV aberta também no aplicativo. Além disso, a plataforma disponibiliza também a transmissão com Tiago Leifert na narração e o técnico Lisca, Fernanda Colombo, Thomaz Freitas e o ex-BBB Gil do Vigor.

2. GE - transmissão online da Copa do Mundo 2022

A maneira mais simples de assistir ao jogo da final da Copa do Mundo hoje é sintonizando o GE, tanto pelo site (www.ge.globo.com) ou no aplicativo do portal. O site retransmite de graça as imagens da Globo para todos os torcedores do Brasil. O canal SporTV também está disponível, mas somente para assinantes da TV paga.

3. FIFA+ - transmissão online da Copa do Mundo 2022

Outra opção gratuita para assistir ao jogo da final hoje é o FIFA Plus (ou FIFA+). O serviço de streaming é a grande novidade da entidade de futebol. Este ano, na Copa do Catar, a FIFA decidiu liberar o sinal para todos os jogos aos brasileiros. Dá para sintonizar tanto pelo site (www.fifa.com) ou no aplicativo. Porém, lembre-se que é necessário se cadastrar no portal para ter acesso à programação de graça.

4. CANAL DO CASIMIRO - transmissão online da Copa do Mundo 2022

Também de graça, basta sintonizar o canal CazéTV no Youtube ou o Casimito na Twitch. Luiz Felipe Freitas narra o duelo entre Argentina e França, enquanto Casimiro comenta e reage aos lances do jogo ao lado de Guilherme Beltrão, Júnior Baiano, Juninho Pernambucano e Edmílson.

Transmissão da final da Copa do Mundo hoje na TV?

O jogo da Argentina e França hoje na final da Copa do Mundo também vai passar na Globo e SporTV, com transmissão para todos os estados do Brasil ao meio dia (horário de Brasília).

Na TV aberta, através da Globo, a narração fica por conta de Galvão Bueno e os comentaristas Ana Thais Matos e Júnior ao vivo.

Outra opção é o canal do SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o território nacional. Aqui, Luiz Carlos Jr. vai narrar ao lado dos comentaristas Grafite e Paulo Vinicius Coelho.

Histórico entre Argentina x França

Argentina e França se enfrentarão pela 13ª vez em sua história, com ambas as seleções buscando o tricampeonato mundial. Das 12 partidas que disputou, a Argentina venceu seis delas, contra três da França. Três partidas terminaram empatadas.

Argentina e França se enfrentaram pela primeira vez na fase de grupos da Copa do Mundo de 1930 no Uruguai. A Argentina venceu a partida por 1 a 0 graças a um gol de Luis Monti aos 81 minutos, que levou à eliminação precoce para a França.

As duas seleções se reencontraram na Copa do Mundo de 1978, que estava sendo realizada na Argentina. Foi mais uma partida da fase de grupos, onde a Argentina venceu a França por 2 a 1 para eliminá-la do torneio. Daniel Passarella marcou para a Argentina abrir vantagem no primeiro tempo, mas Michel Platini empatou para a França aos 61 minutos. Na segunda parte, o golo de Leopoldi Luque aos 74 minutos acabou por ser o vencedor.

A última vez que os dois times se enfrentaram foi na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Foi uma partida das oitavas de final, onde a França venceu por 4–3.

Antoine Griezmann abriu o placar aos 13 minutos após converter de pênalti. No entanto, a Argentina se recuperou após gols rápidos de Angel Di Maria e Gabriel Mercado aos 41 e 48 minutos para dar a vantagem à Argentina. Mas Benjamin Pavard marcou o 'gol do torneio' com um voleio suntuoso para fazer o 2-2. Kylian Mbappé marcou dois gols rápidos aos 64 e 68 minutos para fazer o 4–2 para a França. Sergio Aguero marcou no final do terceiro minuto do tempo de compensação do segundo tempo, mas a França se segurou para garantir a vitória.

12 jogos no total

6 vitorias da Argentina

3 empates

3 vitorias pra França

Último jogo entre Argentina x França

A última partida entre as seleções de Argentina e França aconteceu em 30 de junho de 2018, na Arena Kazan, na Rússia, no jogo das oitavas de final da Copa do Mundo.

Griezmann abriu o placar contra os argentinos aos 13 minutos, de pênalti. Porém, primeiro tempo terminou empatado após Di Maria deixar tudo igual aos 41.

No comecinho do segundo tempo, aos 48 minutos, Mercado ampliou aos argentinos enquanto Pavard respondeu. Mbappé, com apenas 20 anos, ampliou para os franceses com dois gols em sequência. Aguero ainda descontou, mas foram os franceses quem levaram a melhor.

Relembre como foi o último embate entre as seleções.



