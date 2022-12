Craque argentino está em sua última Copa: qual é a idade de Lionel Messi?

Atacante da Seleção da Argentina disputa pela última vez a Copa do Mundo com o seu elenco nacional

Depois de conquistar o primeiro grande título com a Argentina em 2021, o craque Lionel Messi agora busca a sua primeira taça da Copa do Mundo. Eleito o melhor jogador do mundo por sete vezes, o argentino tem passagens pelo Barcelona, além do Paris Saint-Germain ao lado de Neymar e Mbappé. Mas qual é a idade do hermano?

Qual é a idade de Lionel Messi?

Grande ídolo da nação argentina, Leonel Messi tem 35 anos, nascido em 24 de junho de 1987 em Rosario, na Argentina. Hoje, o jogador é dono de sete Bolas de Ouro.

Com apenas treze anos, o argentino deixou o Newell’s Old Boys para seguir ao Barcelona, na Espanha, ainda nas categorias de base. Dia após dia, Messi foi mostrando o seu potencial dentro de campo e não demorou para chamar atenção.

Em 16 de novembro de 2003, o craque entrou pela primeira vez em campo com o Barcelona profissional. Com apenas dezesseis anos em amistoso contra o Porto. Desde então, foram anos de história e muitos títulos com o elenco catalão.

Em 2021, entretanto, o argentino escolheu o PSG para vestir a camisa em uma nova aventura. Ao lado de Neymar e Mbappé, formou o trio de ataque MNM, ou NMM como o torcedor preferir.

Última Copa do Mundo de Messi?

Para a tristeza dos argentinos, Lionel confirmou que a Copa do Mundo do Catar em 2022 será a sua última com o elenco sul-americano.

Em 21 de novembro, antes do Mundial começar, o atleta concedeu entrevista coletiva para a imprensa. Ele confirmou que vai sim se aposentar da Argentina e por isso fará de tudo para conquistar o seu primeiro troféu na Copa do Mundo com o elenco.

"Provavelmente será minha última Copa do Mundo, a última chance de alcançar o que todos queremos."

Confira o trecho da entrevista de Messi.

#Qatar2022 Lionel Messi 🎙️: "Seguramente sea mi último Mundial, la última posibilidad de conseguir lo que todos queremos". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 21, 2022

Quantos gols Messi tem na Copa do Mundo?

Em cinco edições de Copa do Mundo, Messi contabiliza 9 gols em 23 jogos com a camisa albiceleste, igualando-se ao ídolo Maradona. Em assistências, o atleta tem seis entre Mundiais da FIFA.

Ele jogou as edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022 com a Argentina. Ele nunca ganhou a Copa, mas é peça fundamental na escalação da seleção.

Com apenas 19 anos, ele marcou o seu primeiro gol em uma Copa do Mundo em 2006, na Alemanha. Naquele ano, permaneceu no banco na maioria das partidas, com a equipe sendo eliminada para a própria anfitriã nas quartas de final.

Em 2014, Messi levou à equipe argentina para a grande final contra a Alemanha, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Porém, Mario Gotze deu o título aos alemães. Mesmo assim, o argentino foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo.

Em 2018, entretanto, o jogador não obteve a mesma glória. Fez somente um gol, com a Argentina eliminada nas oitavas de final para a França, atual campeã.

