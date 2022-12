Seleção Brasileira foi derrotada pela Alemanha na semifinal da Copa do Mundo em 2014, no Brasil

Quem era o técnico do Brasil no 7x1 na Copa do Mundo de 2014?

Em 2014, a nação brasileira comemorou o fato de receber em sua casa a Copa do Mundo da FIFA, maior competição de futebol no planeta. Favorita ao título, a Seleção Brasileira foi até a semifinal, mas foi eliminada de maneira trágica pela Alemanha. Mas quem era o técnico do Brasil no fatídico 7 x 1? Você se lembra torcedor?

Felipão era o técnico do Brasil na Copa de 2014

No fatídico 7 x 1 contra a Alemanha, Luiz Felipe Scolari era o técnico do Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

O profissional assumiu o comando da Seleção Brasileira em 2013, dez anos após conquistar o penta. Além disso, Felipão foi contratado pela CBF para substituir Mano Menezes. Além de dirigir o elenco na Copa de 2014, ele foi o responsável pelo título na Copa das Confederações em 2013.

Jogando em casa, a Seleção Brasileira entrou como favorita na competição. Na teoria, nada poderia bater a equipe com Neymar, um dos melhores jogadores do futebol na época, um goleiro veterano como Julio Cesar e atletas experientes na defesa e meio de campo.

Na prática, a situação foi bem diferente. O Brasil estreou muito bem na fase de grupos e conseguiu se garantir na fase eliminatória, mas o resultado ao perder Neymar, principal jogador do time, foi desastroso. Eliminada na semifinal, a equipe disputou o terceiro lugar com a Holanda e perdeu, garantindo somente o quarto lugar na classificação geral.

Qual foi a escalação do Brasil contra a Alemanha em 2014?

O técnico Luiz Felipe Scolari não tinha Neymar à sua disposição, além de Thiago Silva, capitão que ficou suspenso da escalação após tomar o segundo amarelo na partida contra a Colômbia.

Júlio Cesar foi o goleiro titular escolhido por Felipão. Na defesa, Felipão precisou improvar a ausência do capitão com os laterais Marcelo e Maicon, enquanto Dante e David Luiz ficaram responsáveis por cuidar do gol. Dante fez a sua carreira basicamente no futebol alemão, o que deixou alguns torcedores "confortáveis".

No meio de campo, Felipão optou por Oscar, Fernandinho, Luiz Gustavo e Bernard. Já na frente, Hulk e Fred seriam os responsáveis por levar perigo até Neuer e a defesa alemã.

Escalação do Brasil: Júlio Cesar; Maicon, David Luiz, Dante, Marcelo; Oscar, Fernandinho, Luiz Gustavo, Bernard; Hulk e Fred.

Escalação da Alemanha: Neuer; Howedes, Hummels, Boateng, Lahm; Schweinsteiger, Khedira, Muller; Klose, Ozil e Kroos.

Quem marcou os gols da Alemanha no 7 x 1?

Thomas Muller abriu o placar da semifinal com apenas 11 minutos no primeiro tempo. Depois Klose ampliou o placar e conquistou o título de maior artilheiro de Copas do Mundo.

Kroos, ainda no primeiro tempo, encheu as redes de Julio Cesar aos 24 e 26 minutos. Khedira fechou a primeira etapa com gol aos 29 minutos.

No segundo tempo, Schurrle acertou as redes do Brasil aos 24 e 34 minutos. No finalzinho do segundo tempo, Oscar conseguiu marcar um gol contra a Alemanha. Porém, de nada adiantou a Seleção Brasileira na competição.

Confira a tabela completa de gols detalhada no fatídico 7 a 1 para o Brasil, contra a Alemanha.

Thomas Muller (11 minutos 1º tempo)

Miroslav Klose (23 minutos 1º tempo)

Toni Kroos (24 e 26 minutos do 1º tempo)

Khedira (29 minutos do 1º tempo)

Schurrle (24 e 34 minutos do 2º tempo)

Oscar (45 minutos do 2º tempo)

Relembre os momentos do 7 x 1 na semifinal.



O que aconteceu com o Brasil desde então?

A derrota para a Alemanha por 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo deu para a Seleção Brasileira o maior vexame de sua história. Nunca o elenco canarinho havia sofrido uma eliminação tão dolorosa quanto essa.

O resultado fez com que a CBF tomasse atenção tanto por parte dos diretores na entidade como também dos próprios brasileiros, revoltados com o vergonhoso placar na semifinal. Com a demissão de Felipão ao fim da Copa do Mundo de 2014, a CBF convocou Dunga para ser o treinador no mesmo ano.

A troca por Dunga e Felipão não animou torcedores, já que o treinador não traz métodos inovadores de trabalho dentro de campo e muito menos fora dele. Em 2016, Dunga foi desligado do cargo de treinador após a eliminação na fase de grupos na Copa América.

Tite, ex-treinador do Corinthians, foi convocado para ser o novo técnico. Ele aceitou, e mudou a cara da Seleção Brasileira desde então.

A sua primeira Copa do Mundo foi em 2018. Um time maduro e com método de trabalho bastante diferente. O elenco, entretanto, foi eliminado para a Bélgica nas quartas de final na Rússia. O trabalho, porém, seguiu dando frutos para os brasileiros.

Em 2019, venceu a Copa América após vencer o Peru por 3 a 1.

