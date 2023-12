Quando começa o Paulistão 2024: grupos, data e onde assistir

A temporada do futebol brasileiro começa com os estaduais por todo o país. Em São Paulo, as equipes de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos e os outros 12 clubes vão brigar pelo disputado título do Paulistão, com transmissão exclusiva na TV Record. Confira a data de início da competição e quais são os grupos.

Quando vai começar a fase de grupos do Paulistão 2024?

O Campeonato Paulista começa em 21 de janeiro e termina em 07 de abril de 2024. Com o sorteio da Federação Paulista de Futebol, as 16 equipes foram divididas em quatro grupos de quatro para a primeira fase onde jogam contra todos os oponentes, exceto os integrantes da sua própria chave.

Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras são cabeças de chave, isto é, líderes de cada um dos quatro grupos. Sob o sistema de pontos corridos, a única regra é que times do mesmo grupo não podem se enfrentar na primeira fase. Os dois melhores se classificam para as quartas de final, disputada em partida única, com o mando de campo do líder.

A novidade este ano é o retorno da Ponte Preta e Novorizontino para a elite do Paulistão, São Bento e a Ferroviária caíram para a segunda divisão.

Confira todos os grupos da primeira fase do Paulistão 2024.

GRUPO A:

Santos, Ituano, Santo André e Portuguesa

GRUPO B:

Palmeiras, Água Santa, Guarani e Ponte Preta

GRUPO C:

Corinthians, RB Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira

GRUPO D:

São Paulo, São Bernardo, Botafogo SP e Novorizontino

Qual é o modelo de disputa do Paulistão?

O Paulistão, estadual mais acirrado do país, reúne 16 clubes das mais diferentes regiões do estado de São Paulo. Não há mudanças no sistema de disputas do Paulistão este ano, a competição continua dividida em quatro fases: a fase classificatória, quartas de final, semifinal e a final. A Taça Independência não vai ser disputada este ano.

Na primeira fase, as 16 equipes são divididas em quatro grupos de quatro onde jogam 12 rodadas contra todos os outros participantes, menos contra os integrantes do seu próprio grupo. Sob o sistema de pontos corridos, a vitória garante 3 pontos e o empate um para ambos os lados.

Ao fim da fase de grupos, as duas melhores equipes de cada chave avançam para as quartas de final onde se enfrentam em partida única, com disputa de pênaltis em caso de empate. Quem vencer segue para a semifinal, também em jogo único, com o chaveamento indicado através das campanhas de cada clube.

A final, ainda sem data, é a única etapa disputada em ida e volta. O time com a melhor campanha fecha a decisão em sua casa, assim como o Palmeiras fez com o Água Santa em 2023.

Onde assistir o Paulistão em 2024?

Os jogos do Campeonato Paulista serão transmitidos na Record, na TV aberta, canal TNT, na TV paga, nas plataformas de streaming para assinantes HBO Max e Paulistão Play e na CazéTV no Youtube de graça. É possível assistir os confrontos ao vivo em qualquer lugar do país.

Na TV aberta, a Record contínua com a exclusividade nos direitos de transmissão do Paulista. Com o narrador Lucas Pereira, a emissora exibirá uma partida por rodada, sempre aos domingos, até a grande final. Também dá para assistir a programação no PlayPlus, streaming da Record para assinantes.

Já a TNT só está disponível em operadoras por assinatura. O canal não divulgou a equipe de jornalistas e narradores, mas é notável que a cobertura de cada embate contará com pré e pós jogos, trazendo informações sobre a partida.

Na internet, é possível acompanhar no HBO Max e no Paulistão Play, se for assinante, e no CazéTV no Youtube de graça.

TV aberta : Record

: Record TV paga : TNT

: TNT Online: HBO Max, Paulistão Play e CazéTV no Youtube

