Regulamento da Copinha 2023: conheça as regras da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O maior torneio de base vai começar! A Copa São Paulo de Futebol Júnior é responsável por revelar todos os anos novas promessas do futebol, aqueles que brilharão em campo por grandes clubes do Brasil e também pelo mundo. Para ficar por dentro, saiba qual é o regulamento da Copinha 2023, como é o sistema e onde assistir.

Como é o sistema de disputas na Copinha 2023?

A Copinha é disputada em sete fases: a primeira (fase de grupos), a segunda, terceira, oitavas de final, quartas, semifinal e a decisão.

A primeira fase é formada por 128 equipes dos mais variados estados. Divididas em 32 grupos de quatro, disputam três rodadas entre si, dentro do grupo em turno único por pontos corridos, onde a vitória garante 3 pontos e o empate nenhum. O líder e o segundo lugar de cada grupo avançam para a segunda fase.

Depois da fase de grupos, todas as fases são disputadas em mata-mata, ou seja, partida única apenas com um vencedor e o perdedor. Quem perde o jogo está fora da Copinha.

Na segunda fase, 64 equipes vão jogar. O critério é o seguinte: o primeiro colocado do grupo 1 enfrenta o segundo lugar do grupo 2, e assim sucessivamente. Avançam para a terceira fase os vencedores dos confrontos, de acordo com o chaveamento da FPF.

Assim, os ganhadores vão para as oitavas de final, depois as quartas e a semifinal. Os vencedores disputarão a final no dia 25 de janeiro de 2023, em estádio escolhido pela Federação Paulista de Futebol.

Qual é o limite de idade na Copinha 2023?

Na edição 2023, podem jogar a Copinha os atletas que nasceram nos anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, ou seja, entre 15 até 21 anos.

O regulamento da CBF também prevê que todos os jogadores estejam registrados pelos clubes com a entidade de esportes, além do registro no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Para atletas que foram emprestados ou "vendidos" para outros clubes, eles poderão jogar desde que o registro de retorno ao clube de origem esteja no BID até a data de inscrição ordenada pela FPF.

Critério de desempate da Copinha

Na fase de grupos, onde quatro equipes disputam entre si, pode ocorrer empate na soma das pontuações entre as três rodadas da Copinha. Por isso, a Federação Paulista de Futebol definiu os critérios de desempate.

Caso duas ou mais equipes empatem na soma dos pontos, o primeiro critério escolhido para definir quem avança até a próxima fase é o número de vitórias. Ou seja, entre os times empatados, quem venceu mais na competição é que leva a melhor.

Porém, pode acontecer do critério não funcionar. Aí, o segundo critério na ordem entra em ação. Quem tem o maior saldo de gols, garante a vaga. São sete os critérios de desempate da Copinha.

Quer saber quais são eles? Confira em ordem os critérios em 2023.

a) Maior número de vitórias;

b) Maior saldo de gols;

c) Maior número de gols marcados;

d) Menor número de cartões vermelhos;

e) Menor número de cartões amarelos;

f) Confronto direto (somente no empate entre dois clubes);

g) Sorteio público na sede da FPF.

Cada time tem quantas substituições?

Os clubes que participam da Copinha 2023 terão direito à seis substituições, por jogo, desde que respeite o máximo de três no decorrer da partida, sem considerar o intervalo do jogo.

A medida serve para evitar o cansaço dos atletas, que enfrentam uma extensa jornada em campo.

Confira o trecho extraído do regulamento.

"Cada Clube poderá substituir até 06 (seis) atletas, por jogo, desde que respeite o máximo de 03 (três) atos de substituição no decorrer da partida, não sendo considerado o intervalo da partida na contagem destes atos".

Tem prorrogação na Copinha?

Não tem prorrogação na Copinha. Em caso de igualdade no placar - com exceção da fase de grupos - a disputa de pênaltis terá início em até dez minutos após o fim do segundo tempo.

No regulamento da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Federação define que na primeira fase são os critérios de desempate quem vão decidir quem avança para as próximas etapas da competição.

Dessa maneira, confira o trecho extraído do regulamento.

"Com exceção da primeira fase, todas as partidas que terminarem empatadas serão decididas através de penalidades desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football Association Board - IFAB".

Tem VAR na Copinha?

O regulamento da FPF não fala se o VAR vai atuar de fato na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porém, no artigo 46, indica que se conseguir as autorizações necessárias, a FPF poderá utilizar o VAR nas quartas de final, semifinal e a final, seguindo o protocolo da IFAB (International Football Association Board).

Além disso, o regulamento da Copinha também diz que a competição não é obrigada a usar a tecnologia do árbitro de vídeo. Se não puder utilizar, a partida segue normalmente.

