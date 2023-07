Ary Borges tem namorada? Qual o status da jogadora da Seleção Brasileira

Jogadora marcou três gols contra o Panamá na estreia do Brasil na Copa do Mundo

Autora de três dos quatro gols contra o Panamá na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina, a maranhense Ary Borges é discreta quando se trata da vida pessoal. Com a performance brilhante na primeira rodada, Ary viu os seus números dispararam nas redes sociais e, com isso, as dúvidas sobre a sua vida como saber se a jogadora namora.

Quem Ary Borges namora?

Quando o assunto é vida pessoal, a jogadora Ary Borges, de 23 anos, é muito reservada. Não é possível dizer se ela está em um relacionamento ou não, a julgar pelas redes sociais sem imagens que confirmem que a atleta está apaixonada, assim como não há notícias na imprensa de ex-namoros da maranhense.

No entanto, Ary vem dando o que falar nas redes sociais e também na imprensa com uma brincadeira pra lá de especial. Após marcar três gols na estreia contra o Panamá, Kerolin, companheira de Seleção Brasileira, publicou na internet uma foto e parabenizou a colega. Em seguida, o Jornal O Globo publicou uma nota citando que as duas jogadoras eram namoradas.

No mesmo instante, as jogadoras da Seleção Brasileira passaram a publicar fotos das duas atletas juntas com as perguntas "É amor?", agindo como um casal nos cliques. Na sequência, tanto Ary como Kerolin usaram os seus perfis para desmentirem a notícia, mas também entraram na brincadeira e pediram atenção na hora de noticiar os fatos.

Carreira de Ary Borges no futebol

Criada pela avó em São Luís, no Maranhão, a jogadora de futebol teve um caminho difícil até o estrelato. O seu amor pelo futebol sempre existiu, mas Ary Borges teve que batalhar muito para sair do Maranhão até a camisa titular da Seleção Brasileira.

Ela cresceu sob os cuidados da avó até que, com 10 anos, mudou-se para São Paulo para viver com os pais. Em entrevista para a CBF, a meia disse que o pai e a mãe deram 100% de apoio na carreira de jogadora de futebol, já que a mãe queria se tornar jogadora de handebol. Ela passou a treinar no Centro Olímpico, em 2015, depois passou pelo Sport, de Pernambuco, São Paulo e, em 2020, foi para o Palmeiras.

Em 2022, foi a vez de Ary trilhar novos caminhos para assinar com o Racing Louisville, dos Estados Unidos. Em julho de 2023, Ary estreou em Copas do Mundo e marcou três gols contra o Panamá, mostrando que nada pode apagar uma talentosa estrela.

