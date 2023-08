Quando serão as quartas de final da sul-americana 2023

Sete brasileiros disputam as vagas para as quartas de final da Copa Sul-Americana na temporada, com o caminho no chaveamento já definido. Saiba quais equipes estão classificadas para a próxima etapa eliminatória, quando serão os jogos e onde assistir ao vivo.

Calendário da Sul-Americana 2023

As quartas de final da Sul-Americana serão disputadas em 22, 23 e 24 de agosto com os confrontos de ida, e 29, 30 e 31 do mesmo mês os de volta entre os oito classificados. Com o fim da rodada nas oitavas o torneio já conhece os times que disputarão a seguinte etapa.

Se começar a partir da fase de grupos e sem jogar os playoffs, o time disputará 12 partidas até a final, caso contrário serão 14 embates até a decisão. Na temporada passada o Independiente del Valle venceu o São Paulo por 2 a 0 em Córdoba, na Argentina.

A final do torneio de futebol está marcada para 28 de outubro, uma semana antes da Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai.

Quartas de final

22, 23, 24 e 29, 30 e 31 de agosto

Semifinal

27 e 28 de setembro e 3 e 4 de outubro

Final

28 de outubro no Estádio Centenário, no Uruguai

Times classificados para as quartas de final

Corinthians, Botafogo, Defensa y Justicia, Estudiantes e Fortaleza estão classificados para as quartas de final da Sul-Americana depois de vencerem os seus confrontos nas oitavas de final enquanto o Goiás foi eliminado.

Entre a quarta-feira e a quinta, 09 e 10 de agosto, outras três serão decididas na competição. O destaque fica para o São Paulo contra o San Lorenzo, atual vice-campeão, e o encontro de América e RB Bragantino onde apenas um brasileiro vai sobreviver.

Com empate na soma dos dois placares as cobranças de pênalti serão realizadas já que não há gol fora de casa ou prorrogação após o tempo preliminar.

CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL COPA SUL-AMERICANA:

Botafogo x Defensa y Justicia

Ñublense ou LDU x São Paulo ou San Lorenzo

Corinthians x Estudiantes

RB Bragantino ou América MG x Fortaleza

Onde assistir os jogos da Sul-Americana?

O torcedor pode assistir os confrontos da Copa Sul-Americana nos canais SBT e ESPN, além das plataformas Star Plus, Paramount Plus e o site do SBT ao vivo, disponível tanto na televisão como nos aplicativos em dispositivos com acesso à internet.

Na TV aberta o SBT transmite uma partida todas as terças, à noite, enquanto a ESPN exibe até três confrontos nas operadoras de televisão por assinatura. Também dá para assistir de graça a retransmissão do SBT no site oficial (www.sbt.com.br) e no Star + para assinantes.

O Paramount+, plataforma de streaming, está disponível por R$ 14,90 por mês no site (www.paramountplus.com) e no aplicativo em diferentes dispositivos.

Premiação das quartas de final

Os times garantidos nas quartas de final da Sul-Americana faturam a premiação de R$ 2,9 milhões (US$ 600 mil na cotação de agosto) da Conmebol como recompensa pelo esforço dentro de campo e por alcançar uma nova fase. Cada vez o elenco avança uma nova etapa ele garante um novo valor ao seu cofre.

Os valores da Sul-Americana são visivelmente menores do que os entregues na Libertadores porque os investimentos são menores no torneio secundário da Conmebol, assim como as cotas televisivas e os patrocinadores. Confira cada um dos valores da premiação.

Fase de grupos: R$ 4,4 milhões + R$ 490 mil por vitória

Oitavas de final: R$ 2,6 milhões

Quartas de final: R$ 2,9 milhões

Semifinal: R$ 3,9 milhões

Vice-campeão: R$ 9,8 milhões

Campeão: R$ 24 milhões

Leia também:

Tem sorteio das quartas de final na Libertadores 2023?