Quantas Recopas tem o Flamengo? Histórico de títulos do clube

O Flamengo mantém o seu lugar na lista das maiores equipes de futebol Brasil. Com diversos troféus nacionais e internacionais na conta, o clube também contabiliza conquistas na Recopa Sul-Americana, torneio que reúne o atual vencedor da Sul-Americana e Libertadores. Saiba em que ano o time carioca levantou a taça da Recopa e quantas finais já disputou.

O Flamengo tem um título da Recopa Sul-Americana, conquistado em 2020. Como o torneio é sempre disputado um ano depois, a edição remete aos campeões de 2019.

Quantas finais da Recopa o Flamengo disputou?

O Flamengo tem duas finais na Recopa Sul-Americana em sua conta.

A primeira vez que disputou a competição, em 2020 após ser campeão da Libertadores em 2019, o Rubro-Negro venceu o Independiente del Valle e conquistou pela primeira vez o título do torneio sul-americano.

Como a competição foi idealizada e colocada em prática apenas a partir de 1989, o Flamengo não teve a oportunidade de disputar em 1981, após conquistar o seu primeiro título da Libertadores.

Em 2023, o elenco carioca vai disputar pela segunda vez a final da Recopa após ganhar a temporada de 2022 em cima do Athletico PR, no Equador, em Guayaquill.

Quem são os campeões da Recopa?

Vinte equipes já levantaram o troféu da Recopa Sul-Americana, incluindo o Flamengo. Entre eles, nove são clubes brasileiros. O São Paulo, Grêmio e o Internacional são os times que mais vezes conquistaram o título, duas vezes cada. Enquanto isso, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians e Atlético MG tem apenas um.

Boca Juniors – 4 títulos (1990, 2005, 2006 e 2008)

River Plate – 3 títulos (2015, 2016 e 2019)

São Paulo – 2 títulos (1993 e 1994)

Internacional – 2 títulos (2007 e 2011)

Grêmio – 2 títulos (1996 e 2018)

LDU de Quito – 2 títulos (2009 e 2010)

Olimpia (Paraguai) – 2 títulos (1991 e 2003)

Defensa y Justicia - 1 título (2021)

Flamengo – 1 título (2020)

Independiente – 1 título (1995)

Cruzeiro – 1 título (1998)

Vélez Sarsfield – 1 título (1997)

Atlético Nacional – 1 título (2017)

Palmeiras - 1 título (2022)

Nacional (URU) – 1 título (1989)

Colo Colo – 1 título (1992)

Cienciano – 1 título (2004)

Santos – 1 título (2012)

Corinthians – 1 título (2013)

Atlético MG – 1 título (2014)

O que é a Recopa?

A Recopa é um torneio idealizado pela Conmebol (instituição esportiva responsável pelo futebol na América do Sul), disputada entre o atual campeão da Libertadores e da Sul Americana.

Com o intuito em definir qual é o melhor elenco do continente, a competição surgiu em 1989, mas parou de ser jogada em 1989. A Conmebol só decidiu reativa-la em 2003, com a conquista do Olimpia do Paraguai.

A Recopa acontece sempre em dois jogos, ida e volta, onde o campeão da Sul-Americana abre a disputa em casa e o vencedor da Libertadores tem a vantagem de decidir em casa. Não tem gol fora de casa como critério de desempate, mas a prorrogação é iniciada em caso de igualdade. Se o empate persistir, aí a disputa de pênaltis define o campeão.

Recopa é jogada sempre no ano seguinte à temporada que ela indica. No caso de 2023, ela reúne os campeões do ano passado.

Como assistir em 2023?

O torcedor deve sintonizar a ESPN e o Star Plus para assistir aos jogos entre Independiente del Valle e Flamengo ao vivo na televisão e plataforma online.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo. Paulo Andrade conta a história da final ao lado dos comentaristas Paulo Calçade, Zinho e Renata Ruel.

Quem não tem a TV paga em casa pode sintonizar o Star +, serviço de streaming por assinatura. Por R$ 32,90 no mês, dá para acompanhar as principais competições de futebol na plataforma, assim como a retransmissão da ESPN ao vivo.

O Star Plus está disponível no site, através do navegador no computador, e também nos aplicativos para celular, tablet, smartv e videogames.

