Ochoa é ídolo da Seleção do México na Copa do Mundo e está em sua participação

Comparado com ator, quem é o goleiro do México na Copa do Mundo?

Comparado com ator, quem é o goleiro do México na Copa do Mundo?

O México não é o grande favorito na Copa do Mundo do Catar, mas a seleção tem algo que outros não tem: uma muralha no gol. Guillermo Ochoa é ídolo da equipe mexicana e já está em seu quinto Mundial. Com muita história no currículo, o goleiro do México escreve a sua história dentro de campo cada vez mais.

Quem é Ochoa, o goleiro do México?

Os mexicanos descrevem Ochoa com apenas uma palavra: ídolo. É isso o que o arqueiro significa para os torcedores do país.

O goleiro de 37 anos tem 1,85 m e é considerado uma muralha no gol. O sucesso na carreira, entretanto, só veio na Seleção do México. Ele acumula 133 jogos, onde nove são em Mundiais da FIFA, de acordo com dados do portal UOL.

Ele começou cedo no futebol, nas categorias de base do CF América, do México. Em 2013 conquistou a sua primeira oportunidade no profissional. Em 2011, entretanto, transferiu-se ao Ajaccio, da França, onde permaneceu por dois anos.

Na Europa, Ochoa ganhou espaço no futebol vestindo a camisa também do Malaga e Granada, da Espanha, e do Standard Liége, na Bélgica. Desde 2019, entretanto, ele está no CF América, do México.

Assista ao pênalti de Lewandowski, da Polônia, defendido por Ochoa.

Meu xará Ochoa é uma muralha, fechando o gol do México.

Simplesmente dependendo pênalti do Lewandowski.#CopaDoMundoFIFA pic.twitter.com/aXexTkvFII — UCHÔA (@ataide_uchoa) November 22, 2022

Ochoa já namorou cantora famosa

Enquanto Ochoa é conhecido por apaixonados por futebol por ser craque dentro de campo ele é reconhecido por fãs da cultura pop por outro movito.

Isso porque o goleiro de 37 anos já namorou a cantora e atriz mexicana Dulce Maria, do antigo grupo RBD. O namoro aconteceu entre 2005 e 2006, enquanto Dulce estava no auge da carreira musical, assim como o goleiro do México.

Os jornais mexicanos, entretanto, informaram uma provável traição do goleiro do México com Dulce, segundo o portal IG. Nenhuma das partes nunca se pronunciou sobre o fato.

O Ochoa (ELE MESMO) é EX da DULCE MARÍA (ELA MESMO, A ROBERTA DO RBD) pic.twitter.com/hx33491z2t — Lucas Asvel 💚💛 (@lucasasvel) November 22, 2022

Quantas Copas o goleiro do México já jogou?

Contentado a edição do Catar, Ochoa está em sua quinta Copa do Mundo na carreira. Ele participou das edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e agora em 2022.

Ochoa, no entanto, foi reserva nas Copas de 2006 e 2010, onde a seleção foi eliminada nas oitavas de final entre ambas as edições.

Em 2014, Ochoa foi titular e levou o elenco também até as oitavas de final, quando perdeu para a Holanda. Já na Copa de 2018, na Rússia, foi para o Brasil que perdeu novamente nas oitavas de final.

A sua estreia na Seleção Mexicana aconteceu em 14 de dezembro de 2005, em amistoso internacional contra a Hungria, com o placar de 2 a 0 para os mexicanos. Com o seu desempenho em campo, Ochoa ganhou novas convocações.

Público torce por goleiro do México nas redes sociais

Nas redes sociais, os torcedores brasileiros torcem pelo goleiro do México e vibram com cada defesa do profissional. Ele já ganhou homenagens, brincadeiras e até apelidos carinhosos por parte dos simpatizantes.

Alguns criaram memes de Ochoa sobre a possibilidade do arqueiro ser "congelado" durante 4 anos e descongelado apenas para a Copa do Mundo para defender o México.

Ele também já recebeu comparação com o ator da série "How I Met Your Mother", o norte-americano Josh Radnor.

Vcs tbm acham o goleiro do México parecido com o Ted de How I Met Your Mother? pic.twitter.com/Cyh2ck4eJb — Miro Malacrida (@instacinefilos) November 26, 2022

Uma hora pro jogo e o México já começou a descongelar o Ochoa pic.twitter.com/ctKxiFQghc — Arauto #WorldCup (@Arautodamassa) November 22, 2022

Mais uma copa chegando tá na hora do México descongelar o Ochoa #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gv0sv3Awgk — glad u came! (@gladucam3_) November 23, 2022



Até brincadeiras com Messi e Cristiano já teve.

E, claro, as comparações com o ator.

É simplesmente impossível o Ochoa não ser o Ted Mosby pic.twitter.com/Ys826yI056 — PES MIL GRAU (@Pesgrau) November 22, 2022



Leia também:

Ele é bom? Saiba quem é o goleiro da Sérvia na Copa do Mundo 2022 no Catar

França x Dinamarca na Copa do Mundo 2022: veja o placar e os gols da França

Veja os gols de Richarlison na Seleção Brasileira até hoje