Quanto ficou o jogo do São Paulo contra o Novorizontino

Em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2021, o Novorizontino venceu o São Paulo por 2 a 1 em casa, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, na tarde deste sábado (13). Com gol de Cleo Silva e Guilherme de Queiroz, o clube do interior paulista garantiu os três pontos e segue vivo no grupo C. Rojas descontou. Então, veja como foi a partida.

Resultado do jogo do São Paulo de hoje

O time da casa começou bem o primeiro tempo com duas boas chances. Primeiro, Danielzinho aproveitou o erro da saída de bola do Saõ Paulo e mandou a bola para a linha de fundo e, depois, Cléo Silva chegou bem, mas o impedimento foi marcado. A oportunidade para o tricolor só veio aos 13 minutos com Luciano de cabeça e Pablo dois minutos depois também de cabeça.

A partir da metade, os visitantes tomaram o controle da partida com Luciano recebendo a bola em belo passe de Pablo. No final da primeira etapa, o Novorizontino pressionou até que, aos 46, Cléo abriu o placar aos anfitriões, aproveitando o rebote de Volpi.

O segundo tempo começou quente com Bruno Alves mandando de cabeça na trave do goleiro Giovanni e Nestor em ótima defesa do goleiro. Mas aos 11 minutos, Bruno Alves conseguiu empatar mandando de cabeça dentro da pequena área depois de cruzamento feito por Igor Vinícius.

A partir daí, o Novorizontino tomou o controle do jogo e foi melhor até os minutos finais com Cléo e Murilo Rangel. Assim, não demorou para virarem a partida em seu favor. Em erro de passe de Reinaldo, Guilherme mandou uma bomba em cima de Volpi, ampliando o placar.

Nos minutos finais, o São Paulo teve um lance polêmico envolvendo Giovanni e Luciano na área ao se chocarem. Os jogadores do tricolor pediram pênalti, mas a árbitra entendeu que não foi. Em revisão, o VAR também optou por não dar.

Então, sem conseguir virar o jogo, o São Paulo foi derrotado pelo Novorizontino em 2 a 1 no Paulistão.

Escalações:

Novorizontino: Giovanni; Felipe Rodrigues, Róbson, Aguiar, Paulinho; Leonardo, de Giuli; Cleo Silva, Danielzinho, Murilo Rangel; Jenison.

São Paulo: Volpi; Igor Vinicius, Bruno Alves, Luan, Rodrigo; Daniel Alves, Nestor; Reinaldo, Luciano, Sara; Pablo.

São Paulo perde a invencibilidade no Paulistão

Depois de três jogos sob o comando de Hernan Crespo no Paulistão 2021, o São Paulo perdeu a invencibilidade contra o Norizontino. Foram duas vitórias, contra Inter de Limeira e Santos, e um empate contra Botafogo.

O equatoriano Joao Rojas deixou tudo igual: Novorizontino 1×1 São Paulo pic.twitter.com/gJ0opZ6u9J — Goleada Info (de 🏠) (@goleada_info) March 13, 2021

Próximo compromisso de Novorizontino e São Paulo

No próximo fim de semana pela quinta rodada do Paulistão o São Paulo enfrenta o Palmeiras no sábado (20), na Allianz Arena, às 16h30.

Enquanto isso, o Novorizontino visita o São Caetano no domingo (21) às 18h15, na Neo Química Arena.

