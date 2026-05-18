Futebol

Quanto ganham os jogadores da Seleção Brasileira na Copa?

Convocados seguem recebendo pelos clubes durante o Mundial, enquanto a CBF prevê premiação milionária aos atletas em caso de conquista do hexa nos Estados Unidos, México e Canadá.

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Quanto ganham os jogadores da Seleção Brasileira na Copa DCI

Os jogadores da seleção brasileira não recebem salário da CBF durante a Copa do Mundo de 2026, mas podem ganhar uma premiação milionária caso conquistem o hexacampeonato. A entidade definiu bônus de aproximadamente US$ 1 milhão para cada atleta convocado, valor que equivale a cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual.

A quantia sairia da premiação paga pela FIFA ao campeão do Mundial. Para a edição de 2026, a federação internacional reservou US$ 50 milhões (cerca de R$ 260 milhões) para a seleção vencedora, valor superior ao distribuído na Copa do Mundo do Catar, em 2022, conquistada pela Argentina.

Além dos jogadores, o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, também possui cláusulas de bonificação previstas em contrato em caso de conquista do título mundial.

Jogadores da Seleção recebem salário na Copa?

Mesmo durante o período de convocação, os atletas continuam vinculados aos seus clubes de origem, que seguem responsáveis pelo pagamento dos salários mensais. A relação com a Seleção Brasileira funciona como uma prestação de serviço temporária à CBF.

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Na prática, a entidade não mantém contrato trabalhista tradicional com os jogadores. O que existe é um acordo de participação, com possibilidade de pagamento de bônus por desempenho e conquistas esportivas.

Como funciona a convocação para a Seleção Brasileira

Quando um atleta é chamado para defender o Brasil, o contrato com o clube é temporariamente interrompido para que ele atue pela seleção nacional. Esse período é tratado juridicamente como uma prestação de serviço de natureza civil.

Outro ponto importante é que o jogador não é obrigado a aceitar a convocação. Apesar de raro no futebol profissional, os atletas têm o direito de recusar uma chamada da Seleção Brasileira por decisão própria.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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