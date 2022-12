Pelé tem Bola de Ouro? Conheça os prêmios do Rei do futebol

Pelé tem Bola de Ouro? Conheça os prêmios do Rei do futebol

Não há como contestar a grandiosa carreira de Pelé. São títulos no futebol nacional e internacional, além de três taças da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Mas o Rei do Futebol já conquistou a Bola de Ouro? Confira as principais conquistas individuais do jogador brasileiro e os números ligados ao Rei.

Pelé já ganhou a Bola de Ouro?

O Rei do futebol, Pelé, nunca ganhou a Bola de Ouro e também nunca pode concorrer ao prêmio.

Porém, em 2015 na edição em que completou 60 anos, a revista France Football, responsável pela premiação, admitiu que Pelé ganharia o troféu nos anos de 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e 1970. Mesmo com a declaração da revista, Pelé não consta na lista oficial de ganhadores do Bola de Ouro.

O Bola de Ouro foi criado em 1956 pela revista France Football e na época só premiava europeus. No ano de 1995, entretanto, passou a entregar a taça para jogadores que não são europeus, mas que só atuavam no continente. Em 2011, a revista abriu o leque e passou a premiar também jogadores de todo o mundo.

Em 2014, Pelé foi convidado para a cerimônia do Bola de Ouro e foi surpreendido com o troféu, concedendo ao Rei a correção histórica. Na lista oficial de vencedores do prêmio constam: 1958 (Kopa), 1959 (Di Stéfano), 1960 (Luís Suárez), 1961 (Omar Sívori), 1963 (Lev Iashin), 1965 (Eusébio) e 1970 (Gerd Müller).

Se essa revisão constasse na lista oficial da revista France Football, Pelé estaria empatado com Messi, que também tem sete conquistas. Já Cristiano Ronaldo possui cinco.

Prêmios individuais de Pelé

Como jogou em época diferente à dos prêmios em questão, Pelé não tem prêmios individuais no futebol como a grande maioria dos atletas atuais.

O Bola de Ouro só premiava europeus e, por isso, Pelé nunca pode concorrer. Já o FIFA The Best foi criado em 1988 pela entidade para escolher o melhor jogador do mundo na temporada. Em 2009, os dois se unificaram, até seis anos depois se separarem novamente.

Assim como no Ballon D'Or, Pelé nunca concorreu no FIFA The Best.

Porém, ele já recebeu da FIFA o título de Melhor Jogador do Século XX, segundo informações do portal GOAL, assim como o Comitê Olímpico Internacional que o premiou com a legenda de atleta do século, mesmo sem ter jogado as Olimpíadas.

Recentemente, Pelé ganhou da Budweiser o prêmio de "Player Of The History". A marca de bebida foi responsável por entregar os prêmios de melhor jogador da partida na Copa do Mundo. Em vídeo, Neymar foi quem entregou o título para o Rei do Futebol.

O que está rolando na Vila Belmiro é uma ação da Budweiser! Uma homenagem ao Pelé com direito ao Neymar e tudo pic.twitter.com/3222JW6ZAQ — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 24, 2022

Títulos de Pelé

Ídolo do Santos, Pelé conquistou somente com o clube paulista 20 títulos de maneira oficial. Nos Estados Unidos, entretanto, contabiliza um título.

No Campeonato Brasileiro pelo Santos, Pelé conquistou o título nos anos de 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968. Já na Libertadores venceu em 1962 e 1963, assim como no Mundial de Clubes.

No Paulistão, entretanto, ele tornou-se campeão em dez edição na história vestindo a camisa do Peixe, nos anos de 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, e 1973.

Pelo NY Cosmos, Pelé ganhou o Campenoato Norte-Americano em 1977. Pela Seleção Brasileira, Pelé foi campeão do mundo nos anos de 1958, em 1962 e por fim em 1970.