Confira os números do jogador argentino em Copa do Mundo, o maior torneio de futebol do planeta

Quantos gols do Messi tem em Copas do Mundo até 2022

Dono de sete Bolas de Ouro, Lionel Messi é um gênio do futebol. O craque argentino já vestiu a camisa do Barcelona, onde marcou o seu nome na história e agora do PSG. Mas além disso, ele também integra o elenco titular da Seleção da Argentina. Por isso, saiba quantos gol do Messi tem nas Copas da FIFA e os números do atacante.

Quantos gols do Messi tem nas Copas do Mundo?

Lionel Messi tem 8 gols em 21 jogos em Copa do Mundo, igualando-se ao ídolo argentino Maradona, de acordo com dados do portal Sofascore.

Em toda a história, ele disputou as edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Além dos números entre gols e partidas, Messi também acumula 5 assistências no Mundial da FIFA. O camisa 10 da Seleção da Argentina disputa a Copa do Mundo do Catar e, se fizer mais gols, pode ultrapassar o ídolo Maradona, que se despediu do público em 2021.

Contra o México, na segunda rodada da fase de grupos no Catar, Messi encheu as redes do goleiro Ochoa e colocou os argentinos à frente do placar.

Assista ao gol de Messi contra o México na Copa do Catar em 2022, na fase de grupos.

Quantos gols Messi tem na carreira em clubes?

Em toda a sua carreira profissional, Messi tem 787 gols marcados em 997 partidas em clubes profissionais e também na Seleção da Argentina, de acordo com dados do site de estatísticas O Gol.

Os números são contabilizados desde o início da sua carreira, no Barcelona pelas categorias de base até o PSG, na França. Além disso, os números também são de participações no Campeonato Espanhol, Champions League, Mundial de Clubes, Copa do Rei, Campeonato Francês, Copa América, Copa do Mundo e muito mais.

Messi é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Na Argentina, tem comparações com Maradona, o maior ídolo da Argentina.

