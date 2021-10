Quantos gols Messi tem no PSG em 2021?

Contratado no dia 10 de agosto pelo PSG, Lionel Messi aos poucos vai conhecendo seus companheiros e começa a escrever seu nome na história da equipe francesa. Seis vezes o melhor jogador do planeta, o argentino chegou para ser titular e um dos principais jogadores do time de Paris. Mas quantos gols Messi já tem no PSG?

Confira quantos gols Messi tem no PSG

Camisa 30 da equipe do PSG, Lionel Messi tem três gols por seu novo clube. O curioso é que todos foram marcados na Liga dos Campeões da UEFA. Ou seja, o craque argentino ainda está zerado no Campeonato Francês, a Ligue 1. Em um golaço, a primeira bola na rede do atacante pelo time de Paris ocorreu no dia 28 de setembro.

Logo na 2ª rodada do torneio europeu, a equipe do PSG enfrentou o Manchester City, no Parque dos Príncipes. Os donos da casa venciam por 1 a 0, quando aos 29 minutos do segundo tempo, o argentino fez o seu primeiro com os franceses. Em contra-ataque, Verratti deu início na jogada e passou a bola para Messi.

Em jogada tradicional do argentino, o camisa 30 arrancou até a proximidade do gol de Ederson, tabelou com Mbappé e, em belíssimo chute colocado, estufou as redes para ampliar em 2 a 0. Os outros dois gols de Messi no PSG ocorreram no dia 19 de setembro, no confronto seguinte da Ligas dos campeões.

A equipe de Paris recebeu o RB Leipzig no Parque dos Príncipes e após abrir o placar com Mbappé, os franceses levaram a virada por 3 a 2. Coube então ao argentino empatar e virar para os anfitriões. Aos 21 da segunda etapa, Messi recebeu do camisa 7 e finalizou no cantinho. A bola bateu na trave e sobrou para o ET estufar as redes.

Com o empate, não demorou muito para que o PSG virasse a partida. Aos 27, Mbappé foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade. Em cobrança de muita frieza, Lionel Messi bateu de cavadinha, virou a partida e fez seu terceiro gol no PSG.

Veja abaixo os últimos gols de Messi no PSG até então

Quantos gols Messi tem na carreira?

Embora tenha três gols no PSG, Messi já balançou as redes 755 vezes em toda sua carreira, em 940 jogos disputados pelo Barcelona, PSG e Seleção Argentina, segundo dados do site oGol. O argentino já anotou nas principais competições do planeta, como Champions League, Copa do Mundo e Mundial de Clubes.

No entanto, o craque ainda não marcou no Campeonato Francês, competição que disputa atualmente com seu novo clube. Os três tentos que fez com a equipe de Paris, foram na Liga dos Campeões da UEFA.

Quando será o próximo jogo do PSG?

Com a previsão de ter Messi em campo, o PSG enfrenta o Olympique de Marselha no próximo domingo, 24 de outubro, no clássico francês. Líder isolado da competição nacional com 27 pontos, a equipe de Paris tem nove pontos de vantagem para o Lens, atuais segundo colocados da competição.